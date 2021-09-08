https://ru.sputnik.md/20210908/kandel-situatsiya-s-rumyniey-i-moldovoy-v-evrope-ne-unikalna-44553379.html
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН сравнил ситуацию в Македонии с Приднестровьем, где, чтобы выжить, каждый уважающий себя гражданин владеет четырьмя паспортами.
2021-09-08T09:00+0300
2021-09-08T09:00+0300
2021-09-08T09:00+0300
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Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Северной Македонии неоднократно обещали начать переговоры о вступлении в ЕС, но вето Болгарии блокирует десятки рекомендаций Европейской комиссии и решение Европейского совета. Для большинства болгар македонский язык является диалектом болгарского, а сама Македония представляет собой искусственное образование, придуманное Иосипом Броз Тито для легитимизации присвоенной чужой территории. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.По мнению Канделя, македонцы считают это оскорблением и покушением на собственную идентичность, поэтому тяжба продолжается, хотя македонцы, желая сохранить лицо, готовы на максимальные уступки."Македонию можно сравнить с Приднестровьем, где всякий уважающий себя гражданин имеет четыре паспорта – свой, молдавский, румынский и российский. Немалая часть Македонии тоже имеет болгарский паспорт, так как он является единственной возможностью беспрепятственно двигаться в ЕС. А в Македонии, как и во всех балканских странах, значительная часть населения - от трети до половины - работают в ЕС", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН сравнил ситуацию в Македонии с Приднестровьем, где, чтобы выжить, каждый уважающий себя гражданин владеет четырьмя паспортами.
Северной Македонии неоднократно обещали начать переговоры о вступлении в ЕС, но вето Болгарии блокирует десятки рекомендаций Европейской комиссии и решение Европейского совета. Для большинства болгар македонский язык является диалектом болгарского, а сама Македония представляет собой искусственное образование, придуманное Иосипом Броз Тито для легитимизации присвоенной чужой территории. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.
"При этом сейчас болгары не ставят под сомнение независимость Македонии, более того, они не говорят об объединении Македонии с Болгарией и не утверждают, что македонского языка не существует. Но Болгария хочет, потакая активным болгарским националистам, чтобы македонцы признали, что значительная часть истории Македонии до 1944 года - это история Болгарии, а македонский язык появился только с 1944 года", - говорит эксперт.
По мнению Канделя, македонцы считают это оскорблением и покушением на собственную идентичность, поэтому тяжба продолжается, хотя македонцы, желая сохранить лицо, готовы на максимальные уступки.
"Македонию можно сравнить с Приднестровьем, где всякий уважающий себя гражданин имеет четыре паспорта – свой, молдавский, румынский и российский. Немалая часть Македонии тоже имеет болгарский паспорт, так как он является единственной возможностью беспрепятственно двигаться в ЕС. А в Македонии, как и во всех балканских странах, значительная часть населения - от трети до половины - работают в ЕС", - заключил собеседник.