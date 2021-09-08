Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210908/kandel-situatsiya-s-rumyniey-i-moldovoy-v-evrope-ne-unikalna-44553379.html
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН сравнил ситуацию в Македонии с Приднестровьем, где, чтобы выжить, каждый уважающий себя гражданин владеет четырьмя паспортами.
2021-09-08T09:00+0300
2021-09-08T09:00+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44553457_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_4098a1452f09562b876d28ffab572357.jpg
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Северной Македонии неоднократно обещали начать переговоры о вступлении в ЕС, но вето Болгарии блокирует десятки рекомендаций Европейской комиссии и решение Европейского совета. Для большинства болгар македонский язык является диалектом болгарского, а сама Македония представляет собой искусственное образование, придуманное Иосипом Броз Тито для легитимизации присвоенной чужой территории. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.По мнению Канделя, македонцы считают это оскорблением и покушением на собственную идентичность, поэтому тяжба продолжается, хотя македонцы, желая сохранить лицо, готовы на максимальные уступки."Македонию можно сравнить с Приднестровьем, где всякий уважающий себя гражданин имеет четыре паспорта – свой, молдавский, румынский и российский. Немалая часть Македонии тоже имеет болгарский паспорт, так как он является единственной возможностью беспрепятственно двигаться в ЕС. А в Македонии, как и во всех балканских странах, значительная часть населения - от трети до половины - работают в ЕС", - заключил собеседник.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44553457_38:0:606:426_1920x0_80_0_0_3a074e8fb02db4632961033a350c93ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио

Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна

09:00 08.09.2021
116
Радио
Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН сравнил ситуацию в Македонии с Приднестровьем, где, чтобы выжить, каждый уважающий себя гражданин владеет четырьмя паспортами.
Северной Македонии неоднократно обещали начать переговоры о вступлении в ЕС, но вето Болгарии блокирует десятки рекомендаций Европейской комиссии и решение Европейского совета. Для большинства болгар македонский язык является диалектом болгарского, а сама Македония представляет собой искусственное образование, придуманное Иосипом Броз Тито для легитимизации присвоенной чужой территории. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.
"При этом сейчас болгары не ставят под сомнение независимость Македонии, более того, они не говорят об объединении Македонии с Болгарией и не утверждают, что македонского языка не существует. Но Болгария хочет, потакая активным болгарским националистам, чтобы македонцы признали, что значительная часть истории Македонии до 1944 года - это история Болгарии, а македонский язык появился только с 1944 года", - говорит эксперт.
По мнению Канделя, македонцы считают это оскорблением и покушением на собственную идентичность, поэтому тяжба продолжается, хотя македонцы, желая сохранить лицо, готовы на максимальные уступки.
"Македонию можно сравнить с Приднестровьем, где всякий уважающий себя гражданин имеет четыре паспорта – свой, молдавский, румынский и российский. Немалая часть Македонии тоже имеет болгарский паспорт, так как он является единственной возможностью беспрепятственно двигаться в ЕС. А в Македонии, как и во всех балканских странах, значительная часть населения - от трети до половины - работают в ЕС", - заключил собеседник.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:53В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
09:41Где в Кишиневе 8 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:22Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
09:00Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
08:39Пока все спали: поражение сборной Молдовы, взрыв в жилом доме и режим ЧС в США
08:30Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
08:00Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
07:30В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
07:00Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло
00:03Погодные рекорды Молдовы 8 сентября
ВчераРазвеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера
ВчераАфганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дешевеют
ВчераДаниил Медведев прошел в полуфинал US Open
ВчераПремьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
ВчераСохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
ВчераВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
ВчераДвоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
ВчераЛеонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
ВчераИгорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям