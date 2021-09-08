https://ru.sputnik.md/20210908/kandel-situatsiya-s-rumyniey-i-moldovoy-v-evrope-ne-unikalna-44553379.html

Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна

Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН сравнил ситуацию в Македонии с Приднестровьем, где, чтобы выжить, каждый уважающий себя гражданин владеет четырьмя паспортами.

2021-09-08T09:00+0300

2021-09-08T09:00+0300

2021-09-08T09:00+0300

радио

утро на sputnik’e

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44553457_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_4098a1452f09562b876d28ffab572357.jpg

Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна

Северной Македонии неоднократно обещали начать переговоры о вступлении в ЕС, но вето Болгарии блокирует десятки рекомендаций Европейской комиссии и решение Европейского совета. Для большинства болгар македонский язык является диалектом болгарского, а сама Македония представляет собой искусственное образование, придуманное Иосипом Броз Тито для легитимизации присвоенной чужой территории. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель.По мнению Канделя, македонцы считают это оскорблением и покушением на собственную идентичность, поэтому тяжба продолжается, хотя македонцы, желая сохранить лицо, готовы на максимальные уступки."Македонию можно сравнить с Приднестровьем, где всякий уважающий себя гражданин имеет четыре паспорта – свой, молдавский, румынский и российский. Немалая часть Македонии тоже имеет болгарский паспорт, так как он является единственной возможностью беспрепятственно двигаться в ЕС. А в Македонии, как и во всех балканских странах, значительная часть населения - от трети до половины - работают в ЕС", - заключил собеседник.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио