https://ru.sputnik.md/20210908/kishinev-covid-19-na-sobytiyakh-ogranicheniya-44583368.html
Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
Мэр Кишинева: из-за новых случаев COVID-19 на событиях могут быть ограничения
2021-09-08T12:39+0300
2021-09-08T12:39+0300
2021-09-08T12:40+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил о ежедневном росте количества новых случаев коронавируса накануне проведения нескольких мероприятий в городе. В связи с этим, как заявил Чебан, на этих событиях могут быть введены строгие правила участия, такие, как наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Он добавил, что местные власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице, но на данном этапе больницы справляются. По мнению Чебана, приоритет - не подвергать угрозе продолжение учебного года в школах столицы, поэтому власти планируют тестировать учителей.
https://ru.sputnik.md/20210906/testy-covid-19-uchitelea-44522801.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова
Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
12:39 08.09.2021 (обновлено: 12:40 08.09.2021)
Местные власти думают о введении строгих правил для участия в общественных мероприятиях в столице.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил о ежедневном росте количества новых случаев коронавируса накануне проведения нескольких мероприятий в городе.
В связи с этим, как заявил Чебан, на этих событиях могут быть введены строгие правила участия, такие, как наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.
"Учитывая тот факт, что в ближайший период на территории Кишинева предстоит провести несколько мероприятий, и поскольку муниципалитет не имеет права их отменять, мы просим центральные власти принять участие в пересмотре их программы", - пояснил градоначальник.
Он добавил, что местные власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице, но на данном этапе больницы справляются.
По мнению Чебана, приоритет - не подвергать угрозе продолжение учебного года в школах столицы, поэтому власти планируют тестировать учителей.