https://ru.sputnik.md/20210908/kishinev-covid-19-na-sobytiyakh-ogranicheniya-44583368.html

Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения

Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения

Мэр Кишинева: из-за новых случаев COVID-19 на событиях могут быть ограничения

2021-09-08T12:39+0300

2021-09-08T12:39+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил о ежедневном росте количества новых случаев коронавируса накануне проведения нескольких мероприятий в городе. В связи с этим, как заявил Чебан, на этих событиях могут быть введены строгие правила участия, такие, как наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Он добавил, что местные власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице, но на данном этапе больницы справляются. По мнению Чебана, приоритет - не подвергать угрозе продолжение учебного года в школах столицы, поэтому власти планируют тестировать учителей.

https://ru.sputnik.md/20210906/testy-covid-19-uchitelea-44522801.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова