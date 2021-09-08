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Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
Мэр Кишинева: из-за новых случаев COVID-19 на событиях могут быть ограничения
2021-09-08T12:39+0300
2021-09-08T12:40+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил о ежедневном росте количества новых случаев коронавируса накануне проведения нескольких мероприятий в городе. В связи с этим, как заявил Чебан, на этих событиях могут быть введены строгие правила участия, такие, как наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации. Он добавил, что местные власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице, но на данном этапе больницы справляются. По мнению Чебана, приоритет - не подвергать угрозе продолжение учебного года в школах столицы, поэтому власти планируют тестировать учителей.
https://ru.sputnik.md/20210906/testy-covid-19-uchitelea-44522801.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова

Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения

12:39 08.09.2021 (обновлено: 12:40 08.09.2021)
31
© Sputnik / Mihai CarausZiua orașului Chișinau 2020
Ziua orașului Chișinau 2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Местные власти думают о введении строгих правил для участия в общественных мероприятиях в столице.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил о ежедневном росте количества новых случаев коронавируса накануне проведения нескольких мероприятий в городе.
В связи с этим, как заявил Чебан, на этих событиях могут быть введены строгие правила участия, такие, как наличие отрицательного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации.
"Учитывая тот факт, что в ближайший период на территории Кишинева предстоит провести несколько мероприятий, и поскольку муниципалитет не имеет права их отменять, мы просим центральные власти принять участие в пересмотре их программы", - пояснил градоначальник.
Он добавил, что местные власти обеспокоены эпидемиологической ситуацией в столице, но на данном этапе больницы справляются.
Тест на коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Примэрия Кишинева закупит тесты на COVID-19 для учителей
6 сентября, 15:45
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По мнению Чебана, приоритет - не подвергать угрозе продолжение учебного года в школах столицы, поэтому власти планируют тестировать учителей.
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