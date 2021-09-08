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В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
2021-09-08T09:53+0300
2021-09-08T10:03+0300
политика
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кишинев
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майя санду
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Кишинев в среду прибудет с визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Повестка визита включает встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьером Натальей Гаврилицей. "Обсуждения на уровне двух министров иностранных дел нацелены на определение наиболее подходящих путей продвижения реализации основных двусторонних проектов", - говорится в сообщении МИДЕИ. Также во время визита официальные лица подпишут Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Грецией и Административное соглашение по применению Соглашения.
https://ru.sputnik.md/20210902/vstrecha-mid-moldova-france-44422335.html
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в молдове, кишинев, молдова, греция, майя санду, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, нику попеску, наталья гаврилица

В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке

09:53 08.09.2021 (обновлено: 10:03 08.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir Rodionov / Перейти в фотобанкRestrictive measures on imports of agricultural goods in response to European sanctions against Russia should be the same for all European Union members and not individually reviewed, Russian Deputy Foreign Minister Alexei Meshkov said Tuesday.
Restrictive measures on imports of agricultural goods in response to European sanctions against Russia should be the same for all European Union members and not individually reviewed, Russian Deputy Foreign Minister Alexei Meshkov said Tuesday. - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Vladimir Rodionov
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В планах у министров Молдовы и Греции подписание двустороннего соглашения.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Кишинев в среду прибудет с визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Повестка визита включает встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьером Натальей Гаврилицей.
"Обсуждения на уровне двух министров иностранных дел нацелены на определение наиболее подходящих путей продвижения реализации основных двусторонних проектов", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Moldovei - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
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Также во время визита официальные лица подпишут Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Грецией и Административное соглашение по применению Соглашения.
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