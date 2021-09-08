https://ru.sputnik.md/20210908/kishinev-edet-ministr-inostrannykh-del-gretsii-44577748.html

В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке

В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке

В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке

2021-09-08T09:53+0300

2021-09-08T09:53+0300

2021-09-08T10:03+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

греция

майя санду

министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова

нику попеску

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Кишинев в среду прибудет с визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Повестка визита включает встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьером Натальей Гаврилицей. "Обсуждения на уровне двух министров иностранных дел нацелены на определение наиболее подходящих путей продвижения реализации основных двусторонних проектов", - говорится в сообщении МИДЕИ. Также во время визита официальные лица подпишут Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Грецией и Административное соглашение по применению Соглашения.

https://ru.sputnik.md/20210902/vstrecha-mid-moldova-france-44422335.html

кишинев

молдова

греция

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, молдова, греция, майя санду, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, нику попеску, наталья гаврилица