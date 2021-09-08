https://ru.sputnik.md/20210908/kishinev-edet-ministr-inostrannykh-del-gretsii-44577748.html
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
2021-09-08T09:53+0300
2021-09-08T09:53+0300
2021-09-08T10:03+0300
политика
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кишинев
молдова
греция
майя санду
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нику попеску
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Кишинев в среду прибудет с визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Повестка визита включает встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьером Натальей Гаврилицей. "Обсуждения на уровне двух министров иностранных дел нацелены на определение наиболее подходящих путей продвижения реализации основных двусторонних проектов", - говорится в сообщении МИДЕИ. Также во время визита официальные лица подпишут Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Грецией и Административное соглашение по применению Соглашения.
https://ru.sputnik.md/20210902/vstrecha-mid-moldova-france-44422335.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, греция, майя санду, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, нику попеску, наталья гаврилица
В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
09:53 08.09.2021 (обновлено: 10:03 08.09.2021)
В планах у министров Молдовы и Греции подписание двустороннего соглашения.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Кишинев в среду прибудет с визитом министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Повестка визита включает встречу с главой МИДЕИ Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьером Натальей Гаврилицей.
"Обсуждения на уровне двух министров иностранных дел нацелены на определение наиболее подходящих путей продвижения реализации основных двусторонних проектов", - говорится в сообщении МИДЕИ.
Также во время визита официальные лица подпишут Соглашение в области социального обеспечения между Молдовой и Грецией и Административное соглашение по применению Соглашения.