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Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины
Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины
Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины
2021-09-08T21:50+0300
2021-09-08T21:50+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России
https://ru.sputnik.md/20210907/afganistan-zakony-shariata-i-soblyudenie-mezhdunarodnykh-dogovorov-44572016.html
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в мире, афганистан

Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины

21:50 08.09.2021
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© AP Photo / Andrea ComasАфганская семья на взлетной полосе в Испании
Афганская семья на взлетной полосе в Испании - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Andrea Comas
Китай также готов помочь Афганистану в реализации проектов для улучшения условий жизни людей.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.
"В соответствии с потребностями афганского народа Китай принял решение срочно предоставить продовольствие, зимние товары, вакцины и лекарства на общую сумму 200 миллионов юаней", - заявил Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.
Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
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Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.
* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России
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