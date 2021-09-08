https://ru.sputnik.md/20210908/kitay-predostavit-afganistanu-prodovolstvie-i-vaktsiny-44597622.html

Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины

Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины

Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины

2021-09-08T21:50+0300

2021-09-08T21:50+0300

2021-09-08T21:50+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Китай принял решение срочно предоставить Афганистану продовольствие, зимние товары, вакцины и медикаменты на общую сумму 200 миллионов юаней (около 30,9 миллионов долларов), заявил в среду министр иностранных дел Китая Ван И, передает РИА Новости.По его словам, после того, как в стране будут созданы подходящие условия в сфере безопасности, Китай готов помочь Афганистану в реализации проектов, которые поспособствуют улучшению условий жизни людей, Пекин также готов в меру собственных возможностей поддержать мирное восстановление и экономическое развитие Афганистана.Ван И в среду принял участие в встрече глав МИД соседних с Афганистаном стран, которая прошла в формате видеоконференции.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* "Талибан" - террористическая организация, запрещена в России

https://ru.sputnik.md/20210907/afganistan-zakony-shariata-i-soblyudenie-mezhdunarodnykh-dogovorov-44572016.html

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