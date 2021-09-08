https://ru.sputnik.md/20210908/kurs-valyut-na-chetverg-vse-osnovnye-valyuty-upadut-v-tsene-44600198.html
Курс валют на четверг: все основные валюты упадут в цене
Курс валют на четверг: все основные валюты упадут в цене
Курс валют на 9 сентября
2021-09-08T22:00+0300
2021-09-08T22:00+0300
2021-09-08T22:00+0300
экономика
нацбанк
валюта
курс валют
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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, девятое сентября. Все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро подешеевет сразу на пятнадцать банов и закрепится на уровне 20,7518 лея.Доллар упадет более чем на четыре бана и будет стоить в четверг 17,5610 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то девятого сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2394 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6565 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1934 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html
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нацбанк, валюта, курс валют
Курс валют на четверг: все основные валюты упадут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, девятое сентября. Все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро подешеевет сразу на пятнадцать банов и закрепится на уровне 20,7518 лея.
Доллар упадет более чем на четыре бана и будет стоить в четверг 17,5610 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.
Что касается остальных валют, то девятого сентября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2394 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6565 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1934 в пересчете на национальную валюту.