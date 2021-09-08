https://ru.sputnik.md/20210908/maksimum-obnovlen-gaz-v-evrope-snova-dorozhaet-44588813.html

Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает

Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает

Газ в Европе снова дорожает

2021-09-08T16:03+0300

2021-09-08T16:03+0300

2021-09-08T16:03+0300

экономика

в мире

топливо

газ

европа

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь достигла максимума, превысив 670 долларов за тысячу кубометров - об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 649,1 доллара, а в 13.12 мск достигла 672,3 доллара, побив очередной рекорд.Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока-2", также отмечал он.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса достигла 660 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.

https://ru.sputnik.md/20210906/novyy-rekord-gaz-v-evrope-opyat-podorozhal-44541557.html

https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html

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в мире, топливо, газ, европа, северный поток-2