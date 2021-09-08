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https://ru.sputnik.md/20210908/maksimum-obnovlen-gaz-v-evrope-snova-dorozhaet-44588813.html
Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает
Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает
Газ в Европе снова дорожает
2021-09-08T16:03+0300
2021-09-08T16:03+0300
экономика
в мире
топливо
газ
европа
северный поток-2
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь достигла максимума, превысив 670 долларов за тысячу кубометров - об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 649,1 доллара, а в 13.12 мск достигла 672,3 доллара, побив очередной рекорд.Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока-2", также отмечал он.Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса достигла 660 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.
https://ru.sputnik.md/20210906/novyy-rekord-gaz-v-evrope-opyat-podorozhal-44541557.html
https://ru.sputnik.md/20210906/zavershena-ukladka-posledney-truby-vtoroy-nitki-severnogo-potoka--2-44530278.html
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в мире, топливо, газ, европа, северный поток-2

Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает

16:03 08.09.2021
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© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
Перейти в фотобанк
Новый максимум в 670 долларов за тысячу кубометров обновила цена на газ в Европе.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы вновь достигла максимума, превысив 670 долларов за тысячу кубометров - об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии составляла 661,6 доллара за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до 649,1 доллара, а в 13.12 мск достигла 672,3 доллара, побив очередной рекорд.
Амурский газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Новый рекорд: газ в Европе опять подорожал
6 сентября, 20:17
605
Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснял РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока-2", также отмечал он.
Порт Мукран - логистический центр Северного потока-2 - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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6 сентября, 16:01
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Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса достигла 660 долларов за тысячу кубометров. А днем ранее, в понедельник, показатель превысил 650 долларов.
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