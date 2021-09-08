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Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
Эксперт Центра Изучения Современного Афганистана (ЦИСА) рассказал, как США навязывают другим странам лагеря беженцев, и кто под видом беженцев проникает в другие страны.
2021-09-08T08:00+0300
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Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
Вероятность проникновения беженцев в Молдову, к сожалению, есть, учитывая, что грядет очень большой поток беженцев, который пока ограничивают только полицейские меры талибов*, а страны США и НАТО, с которыми эти люди сотрудничали 20 лет, категорически не хотят их принимать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Центра Изучения Современного Афганистана (ЦИСА) и Российского Совета по Международным Делам (РСМД) Никита Мендкович.Фанатики среди беженцев действительно попадутся, продолжил Мендкович, потому что примеры уже были, когда среди людей, которых вывозили США, оказывались представители террористических организаций. При этом потоком беженцев воспользуются все, кто захочет.* Талибан - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
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Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину

08:00 08.09.2021
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Радио
Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт Центра Изучения Современного Афганистана (ЦИСА) рассказал, как США навязывают другим странам лагеря беженцев и кто проникает через границу под видом беженцев.
Вероятность проникновения беженцев в Молдову, к сожалению, есть, учитывая, что грядет очень большой поток беженцев, который пока ограничивают только полицейские меры талибов*, а страны США и НАТО, с которыми эти люди сотрудничали 20 лет, категорически не хотят их принимать. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт Центра Изучения Современного Афганистана (ЦИСА) и Российского Совета по Международным Делам (РСМД) Никита Мендкович.

"Уже были попытки всучить потоки этих беженцев странам Центральной Азии, и теперь вполне вероятны попытки навязать лагеря беженцев другим странам, которых США воспринимают своими сателлитами. Объектом подобных посягательств, в том числе, могут стать Украина и Молдова, если Молдова не сможет сказать США и Евросоюзу свое "нет", - говорит эксперт.

Фанатики среди беженцев действительно попадутся, продолжил Мендкович, потому что примеры уже были, когда среди людей, которых вывозили США, оказывались представители террористических организаций. При этом потоком беженцев воспользуются все, кто захочет.
"В условиях хаоса без документов могут проникать реальные беженцы, сотрудничавшие с американцами, криминальные элементы, террористы и просто люди, ищущие лучшей жизни в новых странах. Я считаю, что потоки беженцев из Афганистана могут стать очень большой проблемой для миграционных и полицейских служб", - заключил собеседник.
* Талибан - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ и ряда других стран
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