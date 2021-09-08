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Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении
Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении
Молдова и Греция подписали соглашение о пенсиях
2021-09-08T21:20+0300
2021-09-08T21:20+0300
греция
пенсии
мидеи
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Республика Молдова и Греция подписали соглашение о социальном обеспечении.Этот документ предоставит гражданам Молдовы, работающим в Греции, право на получение социальной пенсии, даже если они не завершили минимальный период уплаты взносов продолжительностью 15 лет в нашей стране.Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который находится в нашей стране с официальным визитом.Два официальных лица также обсудили необходимость активизации торговых отношений между двумя странами. Нику Попеску отметил, что переговоры по соглашению о конверсии водительских прав находятся "на последней стометровке".Министр иностранных дел Греции упомянул о необходимости расширения экономических отношений в рамках экономических инициатив в бассейне Черного моря. Он также отметил важность Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.
https://ru.sputnik.md/20210905/pensiya-dlya-moldavan-rabotavshikh-v-gretsii-na-kakikh-usloviyakh-44493771.html
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греция, пенсии, мидеи, в молдове

Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении

21:20 08.09.2021
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© Sputnik / Evghenii PanasencoМинистерство иностранных дел и европейской интеграции
Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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Александр Исаев
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В документе говорится о социальных гарантиях для получателей пенсий с молдавским гражданством, которые работают в Греции.
КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Республика Молдова и Греция подписали соглашение о социальном обеспечении.
Этот документ предоставит гражданам Молдовы, работающим в Греции, право на получение социальной пенсии, даже если они не завершили минимальный период уплаты взносов продолжительностью 15 лет в нашей стране.
Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который находится в нашей стране с официальным визитом.
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Два официальных лица также обсудили необходимость активизации торговых отношений между двумя странами. Нику Попеску отметил, что переговоры по соглашению о конверсии водительских прав находятся "на последней стометровке".
Министр иностранных дел Греции упомянул о необходимости расширения экономических отношений в рамках экономических инициатив в бассейне Черного моря. Он также отметил важность Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.
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