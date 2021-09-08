https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-i-gretsiya-podpisali-soglashenie-o-sotsobespechenii-44601653.html

Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении

Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении

Молдова и Греция подписали соглашение о пенсиях

2021-09-08T21:20+0300

2021-09-08T21:20+0300

2021-09-08T21:20+0300

греция

пенсии

мидеи

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Республика Молдова и Греция подписали соглашение о социальном обеспечении.Этот документ предоставит гражданам Молдовы, работающим в Греции, право на получение социальной пенсии, даже если они не завершили минимальный период уплаты взносов продолжительностью 15 лет в нашей стране.Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на совместной пресс-конференции со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, который находится в нашей стране с официальным визитом.Два официальных лица также обсудили необходимость активизации торговых отношений между двумя странами. Нику Попеску отметил, что переговоры по соглашению о конверсии водительских прав находятся "на последней стометровке".Министр иностранных дел Греции упомянул о необходимости расширения экономических отношений в рамках экономических инициатив в бассейне Черного моря. Он также отметил важность Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС.

https://ru.sputnik.md/20210905/pensiya-dlya-moldavan-rabotavshikh-v-gretsii-na-kakikh-usloviyakh-44493771.html

греция

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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греция, пенсии, мидеи, в молдове