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В Молдове создадут единый реестр госуслуг
В Молдове создадут единый реестр госуслуг
В Молдове создадут единый реестр госуслуг
2021-09-08T18:25+0300
2021-09-08T18:25+0300
общество
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Все госуслуги в Молдове будут внесены в единый государственный реестр. Такое решение приняли на заседании правительства в среду.Так, все доступные госуслуги будут зарегистрированы в информационной системе, управление которой будет прозрачным и максимально удобным для пользователей - граждан и деловой среды. Заместитель премьер-министра по вопросам диджитализации Юрий Цуркану уточнил, что реестр будет включать все государственные услуги, предоставляемые как центральными органами управления, так и местными. Новая система также позволит повысить эффективность и улучшить процесс обслуживания, а также создать информационную базу для разработки единого правительственного портала таких услуг. Создание информационной системы направлено на выполнение международных обязательств Молдовы, взятых на себя международными договорами, подписанными с целью реализации проекта модернизации государственных услуг. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев. На первый год создания реестра будут выделены средства в рамках проекта "Модернизация государственных услуг", реализуемого Агентством электронного управления при поддержке группы Всемирного банка. Ежегодные затраты на ведение реестра оцениваются примерно в 300 тысяч леев, которые будут выделены из государственного бюджета через централизованное финансирование Агентства электронного управления.
https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

В Молдове создадут единый реестр госуслуг

18:25 08.09.2021
179
© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Все государственные услуги будут объединены в одну общую систему для удобства граждан.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Все госуслуги в Молдове будут внесены в единый государственный реестр. Такое решение приняли на заседании правительства в среду.
Так, все доступные госуслуги будут зарегистрированы в информационной системе, управление которой будет прозрачным и максимально удобным для пользователей - граждан и деловой среды.
Заместитель премьер-министра по вопросам диджитализации Юрий Цуркану уточнил, что реестр будет включать все государственные услуги, предоставляемые как центральными органами управления, так и местными.
Новая система также позволит повысить эффективность и улучшить процесс обслуживания, а также создать информационную базу для разработки единого правительственного портала таких услуг.
Молодожены - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
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Агентство государственных услуг Молдовы снижает цены
3 сентября, 19:16
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Создание информационной системы направлено на выполнение международных обязательств Молдовы, взятых на себя международными договорами, подписанными с целью реализации проекта модернизации государственных услуг.
Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев.
На первый год создания реестра будут выделены средства в рамках проекта "Модернизация государственных услуг", реализуемого Агентством электронного управления при поддержке группы Всемирного банка.
Ежегодные затраты на ведение реестра оцениваются примерно в 300 тысяч леев, которые будут выделены из государственного бюджета через централизованное финансирование Агентства электронного управления.
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