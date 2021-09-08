https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-sozdadut-edinyy-registr-gosuslug-44596276.html

В Молдове создадут единый реестр госуслуг

В Молдове создадут единый реестр госуслуг

В Молдове создадут единый реестр госуслуг

2021-09-08T18:25+0300

2021-09-08T18:25+0300

2021-09-08T18:25+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Все госуслуги в Молдове будут внесены в единый государственный реестр. Такое решение приняли на заседании правительства в среду.Так, все доступные госуслуги будут зарегистрированы в информационной системе, управление которой будет прозрачным и максимально удобным для пользователей - граждан и деловой среды. Заместитель премьер-министра по вопросам диджитализации Юрий Цуркану уточнил, что реестр будет включать все государственные услуги, предоставляемые как центральными органами управления, так и местными. Новая система также позволит повысить эффективность и улучшить процесс обслуживания, а также создать информационную базу для разработки единого правительственного портала таких услуг. Создание информационной системы направлено на выполнение международных обязательств Молдовы, взятых на себя международными договорами, подписанными с целью реализации проекта модернизации государственных услуг. Стоимость проекта оценивается в 1,8 миллиона леев. На первый год создания реестра будут выделены средства в рамках проекта "Модернизация государственных услуг", реализуемого Агентством электронного управления при поддержке группы Всемирного банка. Ежегодные затраты на ведение реестра оцениваются примерно в 300 тысяч леев, которые будут выделены из государственного бюджета через централизованное финансирование Агентства электронного управления.

https://ru.sputnik.md/20210903/agentstvo-gosuslug-44471704.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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