https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-novyy-glava-geninspektorata-politsii--44591139.html

В Молдове - новый глава Генинспектората полиции

В Молдове - новый глава Генинспектората полиции

В Молдове - новый глава Генинспектората полиции

2021-09-08T16:08+0300

2021-09-08T16:08+0300

2021-09-08T16:33+0300

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Генинспектора полиции (ГИП). Это Юрий Подарилов, он будет возглавлять ГИП в течение 5 лет.Она добавила, что Подарилов также работал в сфере борьбы с распространением наркотиков и трудился над разработкой многих международных проектов. Также он занимал пост замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми.Напомним, ранее в ГИП исполнял обязанности главы Серджиу Паю.

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2021

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