Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-novyy-glava-geninspektorata-politsii--44591139.html
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
2021-09-08T16:08+0300
2021-09-08T16:33+0300
общество
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44592548_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_6c8dc8ee98796ba9722046d6fa4a9706.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Генинспектора полиции (ГИП). Это Юрий Подарилов, он будет возглавлять ГИП в течение 5 лет.Она добавила, что Подарилов также работал в сфере борьбы с распространением наркотиков и трудился над разработкой многих международных проектов. Также он занимал пост замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми.Напомним, ранее в ГИП исполнял обязанности главы Серджиу Паю.
https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44592548_102:0:1923:1366_1920x0_80_0_0_09d6fc90b349dd7a7faced718c5fe740.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова

В Молдове - новый глава Генинспектората полиции

16:08 08.09.2021 (обновлено: 16:33 08.09.2021)
246
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii MoldovaНовый руководитель Генерального инспектората полиции Юрий Подарилов
Новый руководитель Генерального инспектората полиции Юрий Подарилов - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Новый руководитель молдавской полиции имеет большой опыт работы в МВД.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Генинспектора полиции (ГИП).
Это Юрий Подарилов, он будет возглавлять ГИП в течение 5 лет.
"Подарилов имеет 20-летний опыт работы в Министерстве внутренних дел. Начинал службу простым следователем, затем вырос до руководителя международных команд следователей. Он хорошо знает все механизмы работы Геннинспектората полиции", - заявила в ходе заседания глава МВД Анна Ревенко.
Она добавила, что Подарилов также работал в сфере борьбы с распространением наркотиков и трудился над разработкой многих международных проектов.
Мирча Ешану - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Общество
В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг
17 августа, 15:06
384
Также он занимал пост замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми.
Напомним, ранее в ГИП исполнял обязанности главы Серджиу Паю.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
Кадровые чистки в Молдове: кого сняли в правительстве и кто назначен
12 августа, 16:32
556
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
16:50Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
16:33Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
16:08В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
16:03Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает
15:45Ирина Влах попала в больницу с переломом
15:25Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения
15:11В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
15:06В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
14:45На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
14:19В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
14:00"На ворованные у государства миллиарды": Волков с беглым банкиром создал в США клон ФБК
13:31Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
13:02Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
12:39Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
12:17Совет юноши с синдромом Дауна президенту Молдовы
11:40МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
11:31В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
11:06Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
10:47Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон