https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-novyy-glava-geninspektorata-politsii--44591139.html
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
2021-09-08T16:08+0300
2021-09-08T16:08+0300
2021-09-08T16:33+0300
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Генинспектора полиции (ГИП). Это Юрий Подарилов, он будет возглавлять ГИП в течение 5 лет.Она добавила, что Подарилов также работал в сфере борьбы с распространением наркотиков и трудился над разработкой многих международных проектов. Также он занимал пост замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми.Напомним, ранее в ГИП исполнял обязанности главы Серджиу Паю.
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https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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в молдове, молдова
В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
16:08 08.09.2021 (обновлено: 16:33 08.09.2021)
Новый руководитель молдавской полиции имеет большой опыт работы в МВД.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В правительстве назначили нового главу Генинспектора полиции (ГИП).
Это Юрий Подарилов, он будет возглавлять ГИП в течение 5 лет.
"Подарилов имеет 20-летний опыт работы в Министерстве внутренних дел. Начинал службу простым следователем, затем вырос до руководителя международных команд следователей. Он хорошо знает все механизмы работы Геннинспектората полиции", - заявила в ходе заседания глава МВД Анна Ревенко.
Она добавила, что Подарилов также работал в сфере борьбы с распространением наркотиков и трудился над разработкой многих международных проектов.
Также он занимал пост замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми.
Напомним, ранее в ГИП исполнял обязанности главы Серджиу Паю.