https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
2021-09-08T14:19+0300
2021-09-08T14:19+0300
2021-09-08T14:21+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
национальное агентство общественного здоровья
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало шесть смертей от осложнений на фоне коронавируса среди вакцинированных граждан. Как отметили в агентстве, у пятерых из погибших была одна доза вакцины (включая прохождение иммунизации однокомпонентным препаратом). Еще один человек прошел полную схему вакцинации двумя дозами. В агентстве уточнили, что все граждане скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса, поэтому нельзя связывать эти смерти с прохождением вакцинации. Всего в Молдове одной дозой привито 21,96% населения, полную схему прошли 20,61%.
https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html
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в молдове, молдова, вакцинация, национальное агентство общественного здоровья
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
14:19 08.09.2021 (обновлено: 14:21 08.09.2021)
В Молдове несколько граждан заразились коронавирусом и получили осложнения, несмотря на ранее пройденную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало шесть смертей от осложнений на фоне коронавируса среди вакцинированных граждан.
Как отметили в агентстве, у пятерых из погибших была одна доза вакцины (включая прохождение иммунизации однокомпонентным препаратом). Еще один человек прошел полную схему вакцинации двумя дозами.
"Трое были привиты вакциной AstraZeneca, а также по одному получили Pfizer, "Спутник-V" и Janssen/Johnson & Johnson", - говорится в сообщении НАОЗ.
В агентстве уточнили, что все граждане скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса, поэтому нельзя связывать эти смерти с прохождением вакцинации. Всего в Молдове одной дозой привито 21,96% населения, полную схему прошли 20,61%.