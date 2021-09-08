https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html

В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса

В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса

В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса

2021-09-08T14:19+0300

2021-09-08T14:19+0300

2021-09-08T14:21+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

национальное агентство общественного здоровья

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало шесть смертей от осложнений на фоне коронавируса среди вакцинированных граждан. Как отметили в агентстве, у пятерых из погибших была одна доза вакцины (включая прохождение иммунизации однокомпонентным препаратом). Еще один человек прошел полную схему вакцинации двумя дозами. В агентстве уточнили, что все граждане скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса, поэтому нельзя связывать эти смерти с прохождением вакцинации. Всего в Молдове одной дозой привито 21,96% населения, полную схему прошли 20,61%.

https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, вакцинация, национальное агентство общественного здоровья