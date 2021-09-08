Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
2021-09-08T14:19+0300
2021-09-08T14:21+0300
коронавирус
в молдове
молдова
вакцинация
национальное агентство общественного здоровья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558846_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_92acfea2eceafe900e1b7670befef05a.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало шесть смертей от осложнений на фоне коронавируса среди вакцинированных граждан. Как отметили в агентстве, у пятерых из погибших была одна доза вакцины (включая прохождение иммунизации однокомпонентным препаратом). Еще один человек прошел полную схему вакцинации двумя дозами. В агентстве уточнили, что все граждане скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса, поэтому нельзя связывать эти смерти с прохождением вакцинации. Всего в Молдове одной дозой привито 21,96% населения, полную схему прошли 20,61%.
https://ru.sputnik.md/20210907/minzdrav-o-vaktsinatsii-detey-v-moldove-privivaem-ot-covid-19-tolko-vzroslykh-44568440.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558846_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7d879a822095721594a6a393eca232ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, вакцинация, национальное агентство общественного здоровья

В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса

14:19 08.09.2021 (обновлено: 14:21 08.09.2021)
250
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове несколько граждан заразились коронавирусом и получили осложнения, несмотря на ранее пройденную вакцинацию.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) зафиксировало шесть смертей от осложнений на фоне коронавируса среди вакцинированных граждан.
Как отметили в агентстве, у пятерых из погибших была одна доза вакцины (включая прохождение иммунизации однокомпонентным препаратом). Еще один человек прошел полную схему вакцинации двумя дозами.

"Трое были привиты вакциной AstraZeneca, а также по одному получили Pfizer, "Спутник-V" и Janssen/Johnson & Johnson", - говорится в сообщении НАОЗ.

В агентстве уточнили, что все граждане скончались в результате осложнений, вызванных инфекцией коронавируса, поэтому нельзя связывать эти смерти с прохождением вакцинации. Всего в Молдове одной дозой привито 21,96% населения, полную схему прошли 20,61%.
Прививка - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Коронавирус
Минздрав - о вакцинации детей в Молдове: прививаем от COVID-19 только взрослых
Вчера, 18:25
229
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:06В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
14:45На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
14:19В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
14:00"На ворованные у государства миллиарды": Волков с беглым банкиром создал в США клон ФБК
13:31Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
13:02Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
12:39Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
12:17Жизнь с синдромом Дауна: между мечтами, усилиями и жертвами
11:40МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
11:31В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
11:06Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
10:47Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон
10:39ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
10:23Подробности взрыва в Подмосковье – погибли два человека
09:53В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
09:41Где в Кишиневе 8 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:22Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
09:00Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
08:39Пока все спали: поражение сборной Молдовы, взрыв в жилом доме и режим ЧС в США
08:30Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе