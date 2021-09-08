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Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
Начальник генштаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
2021-09-08T17:05+0300
2021-09-08T17:05+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы бригадный генерал Игорь Горган снят с должности по предложению министра обороны Анатола Носатого. Отставку одобрили в правительстве, затем соответствующий указ должна подписать президент Майя Санду. Игорь Горган был назначен начальником Главного штаба Национальной армии в июле 2019 года. Он также занимал эту должность в период с 2013 по 2016 год, но был снят по предложению тогдашнего министра обороны Анатолия Шалару.
https://ru.sputnik.md/20210908/chetvero-deputatov-pas-slozhili-svoi-mandaty-44584165.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, игорь горган

Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку

17:05 08.09.2021
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© Photo : Miroslav RotariВоенный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 2021
Военный парад в Кишиневе по случаю 30-летия независимости Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Отставку должна утвердить президент страны.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы бригадный генерал Игорь Горган снят с должности по предложению министра обороны Анатола Носатого. Отставку одобрили в правительстве, затем соответствующий указ должна подписать президент Майя Санду.
© Photo : Министерство обороны МолдовыИгорь Горган
Игорь Горган - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Игорь Горган
© Photo : Министерство обороны Молдовы
Игорь Горган был назначен начальником Главного штаба Национальной армии в июле 2019 года.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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Он также занимал эту должность в период с 2013 по 2016 год, но был снят по предложению тогдашнего министра обороны Анатолия Шалару.
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