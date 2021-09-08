https://ru.sputnik.md/20210908/nachalnik-genshtaba-igor-gorgan-snyat-dolzhnosti-44593460.html

Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку

Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку

Начальник генштаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку

2021-09-08T17:05+0300

2021-09-08T17:05+0300

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общество

в молдове

молдова

игорь горган

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Начальник Главного штаба Национальной армии Молдовы бригадный генерал Игорь Горган снят с должности по предложению министра обороны Анатола Носатого. Отставку одобрили в правительстве, затем соответствующий указ должна подписать президент Майя Санду. Игорь Горган был назначен начальником Главного штаба Национальной армии в июле 2019 года. Он также занимал эту должность в период с 2013 по 2016 год, но был снят по предложению тогдашнего министра обороны Анатолия Шалару.

https://ru.sputnik.md/20210908/chetvero-deputatov-pas-slozhili-svoi-mandaty-44584165.html

молдова

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2021

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в молдове, молдова, игорь горган