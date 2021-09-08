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Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон
Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон
Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон
2021-09-08T10:47+0300
2021-09-08T11:10+0300
в молдове
молдова
вячеслав платон
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Молдавская журналистка Наталья Морарь заявила, что отцом ее ребенка является бизнесмен Вячеслав Платон. По словам Морарь, она долгое время скрывала личность отца ее сына, чтобы сделать детство ребенка спокойным и оградить его от лишнего стресса. Как отметила Морарь, более она этого делать не может в связи с тем, что "в последние недели ее шантажируют сотрудники Службы информации и безопасности этими деталями ее личной жизни".Морарь также рассказала, что приостанавливает работу своей телепрограммы и выходит из руководства канала TV8, о чем она сообщила накануне своим коллегам. Она добавила, что вернется в "подходящее время с новым форматом передачи". Бизнесмен Вячеслав Платон фигурировал в деле о "краже миллиарда". Он был экстрадирован из Украины в Молдову в августе 2016 года. Через год он был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.Позднее Платон был освобожден 15 июня 2020 года после того, как генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело этого предпринимателя сфальсифицировано. Позднее одно из дел в отношении Платона отправили на пересмотр. После неявки бизнесмена на слушания по делу в суде его объявили в розыск.
https://ru.sputnik.md/20210812/platona-obyavlen-v-rozysk--reshenie-suda-43844716.html
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в молдове, молдова, вячеслав платон

Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон

10:47 08.09.2021 (обновлено: 11:10 08.09.2021)
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© Photo : Facebook / Natalia MorariНаталья Морарь
Наталья Морарь - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Facebook / Natalia Morari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Известная молдавская журналистка сделала громкое заявление.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Молдавская журналистка Наталья Морарь заявила, что отцом ее ребенка является бизнесмен Вячеслав Платон.
По словам Морарь, она долгое время скрывала личность отца ее сына, чтобы сделать детство ребенка спокойным и оградить его от лишнего стресса. Как отметила Морарь, более она этого делать не может в связи с тем, что "в последние недели ее шантажируют сотрудники Службы информации и безопасности этими деталями ее личной жизни".

"Отец Рема - Вячеслав Платон, и я заявляю это, чтобы более не было места никакому шантажу в отношении меня и моего сына", - написала Морарь на своей странице в Facebook.

© Screenshot / Facebook / Natalia MorariНаталья Морарь назвала имя отца своего сына
Наталья Морарь назвала имя отца своего сына - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Наталья Морарь назвала имя отца своего сына
© Screenshot / Facebook / Natalia Morari
Морарь также рассказала, что приостанавливает работу своей телепрограммы и выходит из руководства канала TV8, о чем она сообщила накануне своим коллегам. Она добавила, что вернется в "подходящее время с новым форматом передачи".
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Общество
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12 августа, 15:45
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Бизнесмен Вячеслав Платон фигурировал в деле о "краже миллиарда". Он был экстрадирован из Украины в Молдову в августе 2016 года. Через год он был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.
Позднее Платон был освобожден 15 июня 2020 года после того, как генпрокурор Александр Стояногло заявил, что дело этого предпринимателя сфальсифицировано. Позднее одно из дел в отношении Платона отправили на пересмотр. После неявки бизнесмена на слушания по делу в суде его объявили в розыск.
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