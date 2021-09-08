https://ru.sputnik.md/20210908/podrobnosti-vzryv-podmoskove-pogibli-dva-cheloveka-44579020.html
Подробности взрыва в Подмосковье – погибли два человека
Подробности взрыва в Подмосковье – погибли два человека
Подробности взрыва в Подмосковье – погибли два человека
2021-09-08T10:23+0300
2021-09-08T10:23+0300
2021-09-08T10:38+0300
россия
взрыв
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Женщина и мужчина погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Подмосковье, также сообщается о пятерых пострадавших. Об этом заявила РИА Новости помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная."Погибшие — женщина и мужчина", — добавила она.Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.Из здания эвакуировали более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, неизвестно.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ru.sputnik.md/20210818/strasheni-vzryv-moldovagaz-44001920.html
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взрыв
Подробности взрыва в Подмосковье – погибли два человека
10:23 08.09.2021 (обновлено: 10:38 08.09.2021)
В результате взрыва обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.
Женщина и мужчина погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Подмосковье, также сообщается о пятерых пострадавших. Об этом заявила РИА Новости
помощник руководителя подмосковного СК Анна Тертичная.
"Погибшие — женщина и мужчина", — добавила она.
Хлопок газовоздушной смеси произошел около семи утра по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый. Повреждены 24 квартиры.
Из здания эвакуировали более 170 человек. Есть ли еще под завалами люди, неизвестно.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.