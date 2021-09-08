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Погодные рекорды Молдовы 8 сентября
Погодные рекорды Молдовы 8 сентября
Погодные рекорды Молдовы 8 сентября
2021-09-08T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Самое холодное восьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1953 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Погодные рекорды Молдовы 8 сентября

00:03 08.09.2021
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© Photo : Евгений ПаскарьДнестр, город Бендеры. Май 2021 год
Днестр, город Бендеры. Май 2021 год - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Евгений Паскарь
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Самое холодное восьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1953 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,9 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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