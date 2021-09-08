https://ru.sputnik.md/20210908/pogodnye-rekordy-moldovy-8-sentyabrya-44569955.html

Погодные рекорды Молдовы 8 сентября

Погодные рекорды Молдовы 8 сентября

Погодные рекорды Молдовы 8 сентября

2021-09-08T00:03+0300

2021-09-08T00:03+0300

2021-09-08T00:03+0300

в молдове

климат

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0c/35096958_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_085a4beb16f9067973b1090c61c50b8b.jpg

КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Самое холодное восьмое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1953 году в этот день воздух прогрелся всего до +2,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1952 году. Тогда термометры показали +33,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210219/usa-ofitsialno-vernulis-v-parizhskoe-soglashenie-po-klimatu-33699232.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, климат, погода, рекорды