https://ru.sputnik.md/20210908/porazhenie-sbornaea-moldovy-vzryv-dom-rezhim-chs-ssha-44575433.html

Пока все спали: поражение сборной Молдовы, взрыв в жилом доме и режим ЧС в США

Пока все спали: поражение сборной Молдовы, взрыв в жилом доме и режим ЧС в США

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 08.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-08T08:39+0300

2021-09-08T08:39+0300

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взрыв

сша

джо байден

сборная молдовы по футболу

футбол

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Неудачей завершился для сборной Молдовы по футболу матч с командой Фарерских островов. На первых минутах игры молдавские футболисты пропустили два гола, обеспечив соперникам уверенное лидирование на поле. Единственный гол от Молдовы на 84 минуте забил Николай Милинчану. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Фарерских островов.Следующий матч в турнире сборная Молдовы проведет 9 октября, соперником будет команда Дании.Взрыв газа в жилом доме в ПодмосковьеВ Подмосковье произошел взрыв газа в девятиэтажном жилом доме, передает РИА Новости.Сообщается, что в результате инцидента обрушились конструкции трех этажей.По информации спасателей, двое детей и двое взрослых пострадали при взрыве газа в жилом доме.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В США продлили режим ЧС из-за угрозы вмешательства в выборыЛидер США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, сообщает РИА Новости.Режим действует с 12 сентября 2018 году и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого США подозревают в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.В заявлении, распространенном Белым домом, он признал, что американские власти не располагают доказательствами того, что какой-либо иностранной державе удалось изменить результаты или исказить подсчет голосов каких-либо выборов в США.

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взрыв, сша, джо байден, сборная молдовы по футболу, футбол