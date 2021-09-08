https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-naznachila-novogo-chlena-tsentrizbirkoma-44580349.html

Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома

Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома

Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома

2021-09-08T11:06+0300

2021-09-08T11:06+0300

2021-09-08T11:15+0300

в молдове

молдова

центральная избирательная комиссия

майя санду

общество

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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постика членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), об этом сообщается на сайте администрации главы государства. Как известно, Постика - эксперт в области избирательного процесса. Долгое время он работал в Ассоциации Promo-LEX. Ранее он был директором программы в этой ассоциации и там же он был менеджером по развитию и оценке. Согласно законодательству, восьмерых членов Центризбиркома назначают в парламенте большинством голосов депутатов. Одного кандидата назначает президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек летом во время парламентских выборов и был продлен на 90 дней.

https://ru.sputnik.md/20210907/kandidaty-tsentrizbirkom-44545784.html

молдова

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, майя санду