https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-naznachila-novogo-chlena-tsentrizbirkoma-44580349.html
Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
2021-09-08T11:06+0300
2021-09-08T11:06+0300
2021-09-08T11:15+0300
в молдове
молдова
центральная избирательная комиссия
майя санду
общество
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КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постика членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), об этом сообщается на сайте администрации главы государства. Как известно, Постика - эксперт в области избирательного процесса. Долгое время он работал в Ассоциации Promo-LEX. Ранее он был директором программы в этой ассоциации и там же он был менеджером по развитию и оценке. Согласно законодательству, восьмерых членов Центризбиркома назначают в парламенте большинством голосов депутатов. Одного кандидата назначает президент страны. Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек летом во время парламентских выборов и был продлен на 90 дней.
https://ru.sputnik.md/20210907/kandidaty-tsentrizbirkom-44545784.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, центральная избирательная комиссия, майя санду
Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
11:06 08.09.2021 (обновлено: 11:15 08.09.2021)
Майя Санду согласно законодательству назначила одного члена ЦИК.
КИШИНЕВ, 8 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении Павла Постика членом Центральной избирательной комиссии (ЦИК), об этом сообщается на сайте администрации главы государства.
Как известно, Постика - эксперт в области избирательного процесса. Долгое время он работал в Ассоциации Promo-LEX. Ранее он был директором программы в этой ассоциации и там же он был менеджером по развитию и оценке.
Согласно законодательству, восьмерых членов Центризбиркома назначают в парламенте большинством голосов депутатов. Одного кандидата назначает президент страны.
Срок мандата нынешнего состава Центризбиркома истек летом во время парламентских выборов и был продлен на 90 дней.