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https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-vstretilas-s-glavoy-mid-gretsii-44602356.html
Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции
Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции
Встреча Майи Санду и Никоса Дендиаса
2021-09-08T21:30+0300
2021-09-08T21:52+0300
политика
в молдове
греция
майя санду
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Развитие новых двусторонних проектов, рост инвестиций и активизация экономических контактов между Молдовой и Грецией обсуждались в среду на встрече президента Молдовы Майи Санду и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который находится в Кишиневе с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба главы государства, официальные лица рассмотрели аспекты двусторонних молдавско-греческих отношений. Собеседники затронули тему недавнего участия молдавских спасателей в ликвидации сильных лесных пожаров в Греции."Участие молдавских спасателей в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвия было высоко оценено греческой стороной. Республика Молдова подтвердила готовность участия в таких миссиях, когда того требует ситуация", - отмечается в сообщении.Майя Санду выразила признательность за подписание между Республикой Молдова и Грецией Соглашения в области социального обеспечения, этот документ касается граждан Молдовы, проживающих в Греции. Кроме того, собеседники высоко оценили прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о взаимном признании водительских прав.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html
https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-i-gretsiya-podpisali-soglashenie-o-sotsobespechenii-44601653.html
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в молдове, греция, майя санду

Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции

21:30 08.09.2021 (обновлено: 21:52 08.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausPreședinția RM
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Глава греческой дипломатии находится с визитом в Республике Молдова.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Развитие новых двусторонних проектов, рост инвестиций и активизация экономических контактов между Молдовой и Грецией обсуждались в среду на встрече президента Молдовы Майи Санду и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который находится в Кишиневе с рабочим визитом.
Как сообщила пресс-служба главы государства, официальные лица рассмотрели аспекты двусторонних молдавско-греческих отношений. Собеседники затронули тему недавнего участия молдавских спасателей в ликвидации сильных лесных пожаров в Греции.
Спасатели из Молдовы отправились тушить пожары в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
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17 августа, 17:11
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"Участие молдавских спасателей в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвия было высоко оценено греческой стороной. Республика Молдова подтвердила готовность участия в таких миссиях, когда того требует ситуация", - отмечается в сообщении.
Майя Санду выразила признательность за подписание между Республикой Молдова и Грецией Соглашения в области социального обеспечения, этот документ касается граждан Молдовы, проживающих в Греции.

"Мы хотим динамичных отношений с Грецией, страной, с которой у нас есть богатые культурные и исторические связи", - отметила президент Майя Санду.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении
21:20
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Кроме того, собеседники высоко оценили прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о взаимном признании водительских прав.
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