https://ru.sputnik.md/20210908/prezident-moldovy-vstretilas-s-glavoy-mid-gretsii-44602356.html

Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции

Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции

Встреча Майи Санду и Никоса Дендиаса

2021-09-08T21:30+0300

2021-09-08T21:30+0300

2021-09-08T21:52+0300

политика

в молдове

греция

майя санду

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Развитие новых двусторонних проектов, рост инвестиций и активизация экономических контактов между Молдовой и Грецией обсуждались в среду на встрече президента Молдовы Майи Санду и министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса, который находится в Кишиневе с рабочим визитом. Как сообщила пресс-служба главы государства, официальные лица рассмотрели аспекты двусторонних молдавско-греческих отношений. Собеседники затронули тему недавнего участия молдавских спасателей в ликвидации сильных лесных пожаров в Греции."Участие молдавских спасателей в тушении лесных пожаров на греческом острове Эвия было высоко оценено греческой стороной. Республика Молдова подтвердила готовность участия в таких миссиях, когда того требует ситуация", - отмечается в сообщении.Майя Санду выразила признательность за подписание между Республикой Молдова и Грецией Соглашения в области социального обеспечения, этот документ касается граждан Молдовы, проживающих в Греции. Кроме того, собеседники высоко оценили прогресс в переговорах по двустороннему соглашению о взаимном признании водительских прав.

https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html

https://ru.sputnik.md/20210908/moldova-i-gretsiya-podpisali-soglashenie-o-sotsobespechenii-44601653.html

греция

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2021

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в молдове, греция, майя санду