https://ru.sputnik.md/20210908/putin-glave-evrosovetaec-provodit-diskriminatsionnuyu-politiku-po-krymu-44589626.html

Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму

Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму

Путин сказал Мишелю что ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму

2021-09-08T16:33+0300

2021-09-08T16:33+0300

2021-09-08T16:33+0300

политика

россия

крым

европейский союз

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-prokommentirovala-uchastie-krymskoy-platforme-44266825.html

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