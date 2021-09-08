https://ru.sputnik.md/20210908/putin-glave-evrosovetaec-provodit-diskriminatsionnuyu-politiku-po-krymu-44589626.html
Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
Путин сказал Мишелю что ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
2021-09-08T16:33+0300
2021-09-08T16:33+0300
2021-09-08T16:33+0300
политика
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, крым, европейский союз
Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
Президент России провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости
.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".