Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210908/putin-glave-evrosovetaec-provodit-diskriminatsionnuyu-politiku-po-krymu-44589626.html
Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
Путин сказал Мишелю что ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
2021-09-08T16:33+0300
2021-09-08T16:33+0300
политика
россия
крым
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44312347_0:390:2056:1547_1920x0_80_0_0_4c1aba84cc4571d2922fc928f1c0649b.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ru.sputnik.md/20210826/sandu-prokommentirovala-uchastie-krymskoy-platforme-44266825.html
россия
крым
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1c/44312347_0:198:2056:1740_1920x0_80_0_0_f817f5c9d4c8071741be269f973cb88b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, крым, европейский союз

Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму

16:33 08.09.2021
182
© Sputnik / В. ШияновскийЗамок "Ласточкино гнездо" в Крыму.
Замок Ласточкино гнездо в Крыму. - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / В. Шияновский
Президент России провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин в разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем обратил внимание на то, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей Крыма, сообщает пресс-служба Кремля.
"Также отмечен провокационный характер затеи украинского руководства с проведением так называемого "саммита" "Крымской платформы" при том, что вопрос возвращения Крыма в состав Российской Федерации окончательно закрыт еще в марте 2014 года. В этой связи обращено внимание на тот факт, что Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 26.08.2021
Политика
Санду прокомментировала свое участие в "Крымской платформе"
26 августа, 17:14
2387
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
16:50Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
16:33Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму
16:08В Молдове - новый глава Генинспектората полиции
16:03Максимум обновлен: газ в Европе снова дорожает
15:45Ирина Влах попала в больницу с переломом
15:25Головатюк - о работе послом в России: установлены добрые отношения
15:11В кабмине одобрили проект о повышении минимальной пенсии
15:06В Гагаузии может появиться своя Силиконовая долина
14:45На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
14:19В Молдове скончались шесть человек, привитых от коронавируса
14:00"На ворованные у государства миллиарды": Волков с беглым банкиром создал в США клон ФБК
13:31Глава МЧС России погиб во время учений, спасая жизнь человека
13:02Четверо депутатов PAS сложили свои мандаты: о ком речь
12:39Чебан: из-за новых случаев COVID-19 на мероприятиях могут быть ограничения
12:17Совет юноши с синдромом Дауна президенту Молдовы
11:40МИДЕИ не подтвердили сообщения о гибели молдавских альпинистов в Грузии
11:31В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
11:06Президент Молдовы назначила нового члена Центризбиркома
10:47Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон