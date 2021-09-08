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Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло
Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло
Самый точный прогноз погоды на 9 и 10 сентября
2021-09-08T07:00+0300
2021-09-08T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, восьмого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого сентября: ночью от +7 до +9, днем от +21 до +23.Девятого и десятого сентября еще несколько потеплеет. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана. Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса. В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.В этот прекрасный осенний день лень попадает под запрет. Запрещается ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.
https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло

07:00 08.09.2021
30
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, восьмого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.
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Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого сентября: ночью от +7 до +9, днем от +21 до +23.
Девятого и десятого сентября еще несколько потеплеет. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков.

Праздники и народные приметы

Представители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана. Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса. В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.
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7 февраля, 11:21
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В этот прекрасный осенний день лень попадает под запрет. Запрещается ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.
Береза и дуб не сбросили листья к этому дню – жди суровой зимы.
Если на рябине уродилось много ягод – зима будет морозной.
Холодное утро в этот день предсказывает ранний приход холодной зимы.
Если погода в этот день с утра холодная – зима рано придет.
Богатый урожай опят – "бабьего лета" не жди.
Урожай грибов предсказывает хороший клев судака.
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