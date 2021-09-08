https://ru.sputnik.md/20210908/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-po-letnemu-teplo-44566395.html

Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло

Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло

Самый точный прогноз погоды на 9 и 10 сентября

2021-09-08T07:00+0300

2021-09-08T07:00+0300

2021-09-08T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/02/44411406_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a452fdea416f1dc109be773f5cc9fd.jpg

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, восьмого сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Малооблачно, без осадков. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +5 до +10 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе восьмого сентября: ночью от +7 до +9, днем от +21 до +23.Девятого и десятого сентября еще несколько потеплеет. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +22 до +27 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +7 до +12 градусов, без осадков.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в восьмой день сентября чтут память преподобных Натальи и Адриана. Известно, что в народе эту дату стали называть Наталья-Овсяница, Адриан. К восьмому сентября наши предки старались собрать урожай овса. В народе считали, что из зерен овса нового урожая можно сварить очень вкусный кисель и испечь потрясающие блины. Если пришел этот день, значит, холода уже были близко и пора готовиться к ним со всей осторожностью.В этот прекрасный осенний день лень попадает под запрет. Запрещается ссориться, сквернословить и обижаться на кого-либо.

https://ru.sputnik.md/20210519/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata-34805085.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, прогноз погоды, народные приметы