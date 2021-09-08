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В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь
2021-09-08T11:31+0300
2021-09-08T11:37+0300
в молдове
молдова
служба информации и безопасности
общество
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Службе информации и безопасности (СИБ) отреагировали на заявления известной молдавской журналистки Натальи Морарь о том, что ее якобы шантажируют сотрудники этой службы.Также в службе порекомендовали Морарь обратиться в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по этому поводу, а СИБ готова оказать поддержку в уголовном расследовании. В заключении в СИБ отметили, что служба действует в строгом соответствии с действующим законодательством и осуждает любые посягательства на основные свободы человека, независимую прессу и неприкосновенность личной жизни.Напомним, ранее журналистка Наталья Морарь заявила, что сотрудники СИБ якобы шантажировали ее. В связи с этим она приостановила свою телепередачу на одном из каналов страны и вышла и руководства.
https://ru.sputnik.md/20210908/natalya-morar-zayavila-otets-rebenka-vyacheslav-platon-44579562.html
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в молдове, молдова, служба информации и безопасности

В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь

11:31 08.09.2021 (обновлено: 11:37 08.09.2021)
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© Sputnik / Мирослав РотарьСИБ SIS
СИБ SIS - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В СИБ порекомендовали Морарь обратиться в Генпрокуратуру и пообещали содействовать расследованию.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Службе информации и безопасности (СИБ) отреагировали на заявления известной молдавской журналистки Натальи Морарь о том, что ее якобы шантажируют сотрудники этой службы.
"Направляем Наталье Морарь публичное приглашение для выяснения обстоятельств дела и личности лиц, которые предъявляли ей незаконные требования в связи с ее профессиональной деятельностью", - говорится в сообщении СИБ.
Также в службе порекомендовали Морарь обратиться в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по этому поводу, а СИБ готова оказать поддержку в уголовном расследовании.
В заключении в СИБ отметили, что служба действует в строгом соответствии с действующим законодательством и осуждает любые посягательства на основные свободы человека, независимую прессу и неприкосновенность личной жизни.
Наталья Морарь - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
Наталья Морарь заявила, что отец ее ребенка - Вячеслав Платон
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Напомним, ранее журналистка Наталья Морарь заявила, что сотрудники СИБ якобы шантажировали ее. В связи с этим она приостановила свою телепередачу на одном из каналов страны и вышла и руководства.
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