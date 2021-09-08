https://ru.sputnik.md/20210908/sib-otreagirovaly-na-obvineniya-zhurnalistki-natalia-morari-44581265.html

В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь

В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь

В СИБ отреагировали на обвинения журналистки Натальи Морарь

2021-09-08T11:31+0300

2021-09-08T11:31+0300

2021-09-08T11:37+0300

в молдове

молдова

служба информации и безопасности

общество

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Службе информации и безопасности (СИБ) отреагировали на заявления известной молдавской журналистки Натальи Морарь о том, что ее якобы шантажируют сотрудники этой службы.Также в службе порекомендовали Морарь обратиться в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовного дела по этому поводу, а СИБ готова оказать поддержку в уголовном расследовании. В заключении в СИБ отметили, что служба действует в строгом соответствии с действующим законодательством и осуждает любые посягательства на основные свободы человека, независимую прессу и неприкосновенность личной жизни.Напомним, ранее журналистка Наталья Морарь заявила, что сотрудники СИБ якобы шантажировали ее. В связи с этим она приостановила свою телепередачу на одном из каналов страны и вышла и руководства.

https://ru.sputnik.md/20210908/natalya-morar-zayavila-otets-rebenka-vyacheslav-platon-44579562.html

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в молдове, молдова, служба информации и безопасности