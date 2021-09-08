https://ru.sputnik.md/20210908/smertelnoe-dtp--stefan-vode-44578399.html
ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
2021-09-08T10:39+0300
2021-09-08T10:39+0300
2021-09-08T11:09+0300
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. На трассе R-30 между селами Антонешты и Олэнешты в районе Штефан-Водэ произошла серьезная авария с участием машины Погранполиции, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). В результате ДТП погиб мужчина, гражданин России. Сообщение в полицию поступило в 23.17. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что по предварительной версии водитель авто марки BMW на высокой скорости врезался сзади в авто Dacia Duster, которое относится к районному управлению Погранполиции и управлялось одним сотрудником этого ведомства. Как уточнили в полиции, после столкновения BMW врезалась в другую машину марки Toyota под управлением 48-летнего мужчины, который скончался по пути в больницу. Всего в авто Toyota было трое мужчин и одна женщина в возрасте от 26 до 48 лет, все они граждане России. В связи с полученными травмами их госпитализировали в районную больницу.Открыто уголовное дело для выяснения всех обстоятельств.
https://ru.sputnik.md/20210905/smertelnoe-dtp-v-komrate-voditel-umer-na-meste-44503866.html
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в молдове, молдова, штефан-водэ, дтп
ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
10:39 08.09.2021 (обновлено: 11:09 08.09.2021)
Страшное ДТП случилось на одной из трасс страны. Авто на скорости врезалось в другую машину и вылетело в третье транспортное средство.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. На трассе R-30 между селами Антонешты и Олэнешты в районе Штефан-Водэ произошла серьезная авария с участием машины Погранполиции, сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП). В результате ДТП погиб мужчина, гражданин России.
Сообщение в полицию поступило в 23.17. Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что по предварительной версии водитель авто марки BMW на высокой скорости врезался сзади в авто Dacia Duster, которое относится к районному управлению Погранполиции и управлялось одним сотрудником этого ведомства.
"Согласно заявлениям на месте событий, за рулем BMW была 46-летняя женщина из села Слободзея, однако полиция изучает версию, что машиной управлял ее сын, сотрудник Погранполиции", - говорится в сообщении ГИП.
Как уточнили в полиции, после столкновения BMW врезалась в другую машину марки Toyota под управлением 48-летнего мужчины, который скончался по пути в больницу.
Всего в авто Toyota было трое мужчин и одна женщина в возрасте от 26 до 48 лет, все они граждане России. В связи с полученными травмами их госпитализировали в районную больницу.
Открыто уголовное дело для выяснения всех обстоятельств.