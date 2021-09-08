https://ru.sputnik.md/20210908/sostoyanie-nakhodyatsya-torgovye-otnosheniya-mezhdu-moldovoy-russia-44595901.html
В каком состоянии находятся торговые отношения между Молдовой и Россией
В каком состоянии находятся торговые отношения между Молдовой и Россией
Глава Торгово-промышленной палаты Молдовы прокомментировал торговые отношения республики с Россией
2021-09-08T18:55+0300
2021-09-08T18:55+0300
2021-09-08T18:55+0300
радио
в молдове
россия
торгово-промышленная палата
сергей харя
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Диалог между Кишиневом и Москвой должен быть прагматичным. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил глава Торгово-промышленной палаты республики Серджиу Харя. По его словам, сотрудничество заключается во взаимном продвижении компаний. Он напомнил, что несколько лет назад состоялся молдавско-российский форум с участием Торгово-промышленных палат Российской Федерации и Молдовы. В рамках мероприятия работа проходила в рамках разных платформ, в том числе была организована виртуальная выставка, где продвигались компании из Молдовы и России."Если вернуться к экономическому сотрудничеству между двумя странами, то, думаю, есть место для лучшего. Необходимо вести прагматичные дискуссии или на уровне палат, или на уровне молдавско-российской смешанной комиссии по экономическим вопросам, где бы исключили все возникшие барьеры и появляющееся недопонимание между властями, которое касается продвижения и привлечения инвестиций, товаров и услуг", – добавил Серджиу Харя.Эксперт выразил надежду, что эти дискуссии будут прагматичными и в интересах бизнеса обеих стран.
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2021
Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, россия, торгово-промышленная палата, сергей харя, видео
В каком состоянии находятся торговые отношения между Молдовой и Россией
Глава Торгово-промышленной палаты Молдовы прокомментировал отношения между Кишиневом и Москвой.
Диалог между Кишиневом и Москвой должен быть прагматичным. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова
заявил глава Торгово-промышленной палаты республики Серджиу Харя.
"У нас, как у системы, очень хорошие и дружественные отношения с Торгово-промышленной палатой России. На уровне ведомств есть договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. В ноябре нас пригласила Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга, которая отмечает столетие с момента основания. У нас хорошее сотрудничество с ними и поедем поздравить их со столетием с момента основания первой Торгово-промышленной палаты в России", – сказал Серджиу Харя.
По его словам, сотрудничество заключается во взаимном продвижении компаний. Он напомнил, что несколько лет назад состоялся молдавско-российский форум с участием Торгово-промышленных палат Российской Федерации и Молдовы. В рамках мероприятия работа проходила в рамках разных платформ, в том числе была организована виртуальная выставка, где продвигались компании из Молдовы и России.
"Если вернуться к экономическому сотрудничеству между двумя странами, то, думаю, есть место для лучшего. Необходимо вести прагматичные дискуссии или на уровне палат, или на уровне молдавско-российской смешанной комиссии по экономическим вопросам, где бы исключили все возникшие барьеры и появляющееся недопонимание между властями, которое касается продвижения и привлечения инвестиций, товаров и услуг", – добавил Серджиу Харя.
Эксперт выразил надежду, что эти дискуссии будут прагматичными и в интересах бизнеса обеих стран.