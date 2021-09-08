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Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
20:02 08.09.2021 (обновлено: 20:25 08.09.2021)
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© SputnikСЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
© Sputnik
Первым иностранным лауреатом премии стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
МОСКВА, 8 сен – Sputnik. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Наградой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова.
Церемония вручения состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории.
"Восьмого сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
"Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".