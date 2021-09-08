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Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
Главред Baltnews Андрей Стариков получил премию "Солидарность"
2021-09-08T20:02+0300
2021-09-08T20:25+0300
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МОСКВА, 8 сен – Sputnik. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Наградой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова.Церемония вручения состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории.Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".
https://ru.sputnik.md/20210114/video-eks-redaktor-baltnews-latvii-ne-nuzhno-alternativnoye-mneniye-33241024.html
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в мире, россия, премия

Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову

20:02 08.09.2021 (обновлено: 20:25 08.09.2021)
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© SputnikСЖР присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
СЖР присудил премию Солидарность главреду Baltnews Андрею Старикову - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik
Первым иностранным лауреатом премии стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
МОСКВА, 8 сен – Sputnik. Союз журналистов России (СЖР) присудил премию "Солидарность" главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Наградой отмечаются репортеры, проявившие гражданское мужество в отстаивании свободы слова.
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Церемония вручения состоялась в среду в Большом зале Московской консерватории.
"Восьмого сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Ее первым иностранным лауреатом стал находящийся в британской тюрьме основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
"Солидарность" – хорошее слово, – отметил Андрей Стариков. – Регулярно сталкиваясь с давлением в прибалтийских странах, столкнувшись с уголовным преследованием в Латвии и привлекая внимание к этому произволу, мы постоянно чувствовали поддержку российских коллег по журналистскому цеху. В том числе и коллег, чьи издания находятся на диаметрально противоположных политических позициях нашему. Такая поддержка внушает надежду. Показывает, что российское журналистское сообщество здорово, способно к сплочению, к солидарности".
Baltnews — русскоязычное информационное агентство, специализирующееся на освещении общественно-политической ситуации в Латвии, Литве, Эстонии. Входит в медиагруппу "Россия сегодня".
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