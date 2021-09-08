Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову

"Восьмого сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям. При этом они мужественно продолжают делать свою работу, отстаивают свободу слова и права человека, невзирая ни на что", – пояснил выбор лауреата глава СЖР Владимир Соловьев.