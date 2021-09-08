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На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет
2021-09-08T14:45+0300
2021-09-08T14:45+0300
в мире
украина
рождаемость
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Отсутствие социальной политики на Украине привело к рекордному снижению рождаемости в стране. Об этом заявил депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Павленко.За первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год, передает РИА Новости."Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (родить ребенка - ред.)", - сказал депутат.По данным Госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.
https://ru.sputnik.md/20210602/kantarzhi-pochemu-v-voldove-padaet-rozhdaemost-34956385.html
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в мире, украина, рождаемость

На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет

14:45 08.09.2021
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© Pixabay / Pixabay / CimabueМладенец
Младенец - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Pixabay / Pixabay / Cimabue
На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Отсутствие социальной политики на Украине привело к рекордному снижению рождаемости в стране. Об этом заявил депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Павленко.
За первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.
"Эта наихудший за 30 лет независимости показатель рождаемости на Украине. Это антирекорд, это ответ общества на громкие празднования 30-летия независимости. Так как именно рождаемость и готовность родить ребенка являются для Украины наиболее честным показателем социального чувства населения", - сказал Павленко, выступая в Раде в среду.
По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год, передает РИА Новости.
Василий Кантаржи - Sputnik Молдова, 1920, 02.06.2021
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Кантаржи: почему в Молдове падает рождаемость
2 июня, 17:00
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"Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (родить ребенка - ред.)", - сказал депутат.
По данным Госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.
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