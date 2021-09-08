https://ru.sputnik.md/20210908/ukraina-antirekord-rozhdaemosti-44583069.html

На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет

На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет

На Украине зафиксирован антирекорд рождаемости за последние 30 лет

2021-09-08T14:45+0300

2021-09-08T14:45+0300

2021-09-08T14:45+0300

в мире

украина

рождаемость

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Отсутствие социальной политики на Украине привело к рекордному снижению рождаемости в стране. Об этом заявил депутат от фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Павленко.За первое полугодие 2021 года на Украине родилось 132 595 детей и при сохранении этой динамики ситуация будет ухудшаться и до конца года родится не более 260 тысяч детей.По его словам, в период с 2013 по 2019 годы на Украине рождалось более 500 тысяч детей в год, передает РИА Новости."Решение о рождении детей принимают не в результате фейковых отчетов об успехах в социально-экономической политике, а на основании того, что происходит вокруг будущих родителей… Отсутствие социальных услуг влияет на такие решения. Подмена социальной политики, отсутствие возможности трудоустройства, возможность получать послеродовые выплаты – все это влияет на решение граждан (родить ребенка - ред.)", - сказал депутат.По данным Госстата, численность населения Украины в январе-июне текущего года сократилась на 205,2 тысячи человек. На 1 июля 2021 года численность населения составила 41 миллион 383,2 тысячи человек. Существенным остается превышение числа умерших над числом родившихся - на 100 умерших приходится 38 родившихся.

https://ru.sputnik.md/20210602/kantarzhi-pochemu-v-voldove-padaet-rozhdaemost-34956385.html

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в мире, украина, рождаемость