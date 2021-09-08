https://ru.sputnik.md/20210908/v-moldove-otkroyut-esche-sem-raketnykh-punktov-44598696.html

В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов

В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов

В Молдове откроют еще семь пунктов для борьбы с градом

2021-09-08T21:00+0300

2021-09-08T21:00+0300

2021-09-08T21:00+0300

общество

град

минсельхоз

противоградовая система

в молдове

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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Штат Противоградовой службы увеличат еще на 50 человек, что позволит открыть семь новых ракетных пунктов. Об этом шла речь в среду на встрече представителей Министерства сельского хозяйства с руководством специализированного ведомства.Согласно данным Противоградовой службы, в 2021 году было использовано рекордное количество ракет — 10 546 штук. Соответственно, возникла необходимость закупки еще одной партии из 2000 ракет.Новые ракетные пункты, укомплектованные персоналом, предстоит открыть на территории Каушанского и Штефан-Водского районов.

https://ru.sputnik.md/20210412/Protivogradovye-ustanovki-v-Moldove-kakova-ikh-effektivnost-i-zatraty-34356985.html

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2021

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град, минсельхоз, противоградовая система, в молдове