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В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов
В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов
В Молдове откроют еще семь пунктов для борьбы с градом
2021-09-08T21:00+0300
2021-09-08T21:00+0300
общество
град
минсельхоз
противоградовая система
в молдове
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КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Штат Противоградовой службы увеличат еще на 50 человек, что позволит открыть семь новых ракетных пунктов. Об этом шла речь в среду на встрече представителей Министерства сельского хозяйства с руководством специализированного ведомства.Согласно данным Противоградовой службы, в 2021 году было использовано рекордное количество ракет — 10 546 штук. Соответственно, возникла необходимость закупки еще одной партии из 2000 ракет.Новые ракетные пункты, укомплектованные персоналом, предстоит открыть на территории Каушанского и Штефан-Водского районов.
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Александр Исаев
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град, минсельхоз, противоградовая система, в молдове

В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов

21:00 08.09.2021
184
© Photo : Facebook / Serviciul Special - AntigrindinaУстановки Специальной противоградовой службы Молдовы
Установки Специальной противоградовой службы Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Photo : Facebook / Serviciul Special - Antigrindina
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Противоградовая служба улучшит защиту Каушанского и Штефан-Водского районов.
КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Штат Противоградовой службы увеличат еще на 50 человек, что позволит открыть семь новых ракетных пунктов. Об этом шла речь в среду на встрече представителей Министерства сельского хозяйства с руководством специализированного ведомства.
Согласно данным Противоградовой службы, в 2021 году было использовано рекордное количество ракет — 10 546 штук. Соответственно, возникла необходимость закупки еще одной партии из 2000 ракет.
Сотрудник Северо-Кавказской службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы у ракетного комплекса Алазань. - Sputnik Молдова, 1920, 12.04.2021
Общество
Противоградовые установки в Молдове: насколько они эффективны и дороги
12 апреля, 22:15
247
Новые ракетные пункты, укомплектованные персоналом, предстоит открыть на территории Каушанского и Штефан-Водского районов.
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