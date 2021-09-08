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В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда
© Sputnik / Максим Блинов/
Одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны – фашистская блокада города Ленинграда, которая началась 80 лет назад. Среди переживших голод, холод и ужасы вражеских бомбардировок были и наши соотечественники.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.Представить, что в середине XX века один из красивейших европейских городов будут уничтожать армии самых просвещенных народов Европы, стремившиеся к мировому господству, сегодня трудно. А ведь это было! И напоминают об этом Пискаревское и Серафимовское кладбища, братские могилы защитников Ленинграда на Невском пятачке и на Пулковских высотах, застывшие в граните и бронзе имена героев и мирных жителей, погибших в годы блокады. Помнят об этом и пережившие ужас тех лет жители блокадного города-героя.
© Photo : А. Петрович Кишиневцы-ленинградцы Юрий Егоров и Олег Беззубенко на Дворцовой площади
Кишиневцы-ленинградцы Юрий Егоров и Олег Беззубенко на Дворцовой площади
© Photo : А. Петрович
Несколько лет подряд мне доводилось сопровождать делегации из Республики Молдова для участия в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда. Члены делегации - блокадники, детьми пережившие ужасы тех лет. После войны судьба распорядилась так, что они остались жить и работать в Советской Молдавии, а после распада СССР - в Республике Молдова. Но ни один миг своей послевоенной жизни они не забывали о том, что пережили в страшные годы блокады.
© Photo : А. Петрович Юрий Егоров в сопровождении Волонтеров Победы на торжествах, посвященных снятию блокады
Юрий Егоров в сопровождении Волонтеров Победы на торжествах, посвященных снятию блокады
© Photo : А. Петрович
Юрий Алексеевич Егоров возглавляет организацию жителей блокадного Ленинграда, проживающих в секторе Ботаника. Блокаду он пережил ребенком, его семью эвакуировали по льду Ладожского озера в 1942-м. Сегодня он бережно хранит память о военных годах, выступает перед молодежью, обращается с предложениями по увековечению памяти героев обороны и блокады Ленинграда.
© Photo : А. Петрович Олег Беззубенко пережил блокаду ребенком, но на всю жизнь сохранил память о тех страшных днях
Олег Беззубенко пережил блокаду ребенком, но на всю жизнь сохранил память о тех страшных днях
© Photo : А. Петрович
Олегу Сергеевичу Беззубенко в 1941-м году исполнилось 3 года. Детская память эпизодично сохранила блокадные дни и ночи: звук метронома, воздушные тревоги, озабоченные лица взрослых. От голодной смерти Олега Беззубенко спасла эвакуация.
30 лет назад городу на Неве было возвращено историческое название "Санкт-Петербург". Но защитники и жители блокадного города-героя по-прежнему называют себя "ленинградцами". Куда бы не забросила их судьба, они остаются верными своей памяти. Они превозмогают возраст, болезни, расстояния, чтобы приехать и поклониться родному Ленинграду.
28 января 2020, 21:18
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