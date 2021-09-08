Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210908/v-moldove-vspominayut-zhertv-blokady-leningrada-44560867.html
В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
Одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны – фашистская блокада города Ленинграда, которая началась 80 лет назад. Среди переживших... 08.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-08T07:30+0300
2021-09-08T07:30+0300
общество
в мире
россия
молдова
великая отечественная война
ленинград
блокада ленинграда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44561159_0:324:3065:2048_1920x0_80_0_0_960cdccc7420b3f478f2ac5c1868ac03.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.Представить, что в середине XX века один из красивейших европейских городов будут уничтожать армии самых просвещенных народов Европы, стремившиеся к мировому господству, сегодня трудно. А ведь это было! И напоминают об этом Пискаревское и Серафимовское кладбища, братские могилы защитников Ленинграда на Невском пятачке и на Пулковских высотах, застывшие в граните и бронзе имена героев и мирных жителей, погибших в годы блокады. Помнят об этом и пережившие ужас тех лет жители блокадного города-героя.Несколько лет подряд мне доводилось сопровождать делегации из Республики Молдова для участия в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда. Члены делегации - блокадники, детьми пережившие ужасы тех лет. После войны судьба распорядилась так, что они остались жить и работать в Советской Молдавии, а после распада СССР - в Республике Молдова. Но ни один миг своей послевоенной жизни они не забывали о том, что пережили в страшные годы блокады.Юрий Алексеевич Егоров возглавляет организацию жителей блокадного Ленинграда, проживающих в секторе Ботаника. Блокаду он пережил ребенком, его семью эвакуировали по льду Ладожского озера в 1942-м. Сегодня он бережно хранит память о военных годах, выступает перед молодежью, обращается с предложениями по увековечению памяти героев обороны и блокады Ленинграда.Олегу Сергеевичу Беззубенко в 1941-м году исполнилось 3 года. Детская память эпизодично сохранила блокадные дни и ночи: звук метронома, воздушные тревоги, озабоченные лица взрослых. От голодной смерти Олега Беззубенко спасла эвакуация.30 лет назад городу на Неве было возвращено историческое название "Санкт-Петербург". Но защитники и жители блокадного города-героя по-прежнему называют себя "ленинградцами". Куда бы не забросила их судьба, они остаются верными своей памяти. Они превозмогают возраст, болезни, расстояния, чтобы приехать и поклониться родному Ленинграду.
https://ru.sputnik.md/20200128/gradonachalniki-peterburga-i-kishineva-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve-29016446.html
россия
молдова
ленинград
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Алексей Петрович
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/07/44561159_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_56435631d87af3d80492dc6c7a3fe77d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, россия, молдова, великая отечественная война, ленинград, блокада ленинграда

В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда

07:30 08.09.2021
132
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда
Возложение венков по случаю 77-летия снятия блокады Ленинграда - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
Одна из самых страшных страниц истории Великой Отечественной войны – фашистская блокада города Ленинграда, которая началась 80 лет назад. Среди переживших голод, холод и ужасы вражеских бомбардировок были и наши соотечественники.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.Представить, что в середине XX века один из красивейших европейских городов будут уничтожать армии самых просвещенных народов Европы, стремившиеся к мировому господству, сегодня трудно. А ведь это было! И напоминают об этом Пискаревское и Серафимовское кладбища, братские могилы защитников Ленинграда на Невском пятачке и на Пулковских высотах, застывшие в граните и бронзе имена героев и мирных жителей, погибших в годы блокады. Помнят об этом и пережившие ужас тех лет жители блокадного города-героя.
© Photo : А. Петрович Кишиневцы-ленинградцы Юрий Егоров и Олег Беззубенко на Дворцовой площади
Кишиневцы-ленинградцы Юрий Егоров и Олег Беззубенко на Дворцовой площади - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Кишиневцы-ленинградцы Юрий Егоров и Олег Беззубенко на Дворцовой площади
© Photo : А. Петрович
Несколько лет подряд мне доводилось сопровождать делегации из Республики Молдова для участия в торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда. Члены делегации - блокадники, детьми пережившие ужасы тех лет. После войны судьба распорядилась так, что они остались жить и работать в Советской Молдавии, а после распада СССР - в Республике Молдова. Но ни один миг своей послевоенной жизни они не забывали о том, что пережили в страшные годы блокады.
© Photo : А. Петрович Юрий Егоров в сопровождении Волонтеров Победы на торжествах, посвященных снятию блокады
Юрий Егоров в сопровождении Волонтеров Победы на торжествах, посвященных снятию блокады - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Юрий Егоров в сопровождении Волонтеров Победы на торжествах, посвященных снятию блокады
© Photo : А. Петрович
Юрий Алексеевич Егоров возглавляет организацию жителей блокадного Ленинграда, проживающих в секторе Ботаника. Блокаду он пережил ребенком, его семью эвакуировали по льду Ладожского озера в 1942-м. Сегодня он бережно хранит память о военных годах, выступает перед молодежью, обращается с предложениями по увековечению памяти героев обороны и блокады Ленинграда.
© Photo : А. Петрович Олег Беззубенко пережил блокаду ребенком, но на всю жизнь сохранил память о тех страшных днях
Олег Беззубенко пережил блокаду ребенком, но на всю жизнь сохранил память о тех страшных днях - Sputnik Молдова, 1920, 07.09.2021
Олег Беззубенко пережил блокаду ребенком, но на всю жизнь сохранил память о тех страшных днях
© Photo : А. Петрович
Олегу Сергеевичу Беззубенко в 1941-м году исполнилось 3 года. Детская память эпизодично сохранила блокадные дни и ночи: звук метронома, воздушные тревоги, озабоченные лица взрослых. От голодной смерти Олега Беззубенко спасла эвакуация.
30 лет назад городу на Неве было возвращено историческое название "Санкт-Петербург". Но защитники и жители блокадного города-героя по-прежнему называют себя "ленинградцами". Куда бы не забросила их судьба, они остаются верными своей памяти. Они превозмогают возраст, болезни, расстояния, чтобы приехать и поклониться родному Ленинграду.
Открытие выставки, посвящённой 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2020
Общество
Чебан: в Кишиневе откроют филиал музея блокады Ленинграда
28 января 2020, 21:18
190
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:53В Кишинев едет министр иностранных дел Греции: что в повестке
09:41Где в Кишиневе 8 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:22Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
09:00Кандель: ситуация с Румынией и Молдовой в Европе не уникальна
08:39Пока все спали: поражение сборной Молдовы, взрыв в жилом доме и режим ЧС в США
08:30Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
08:00Мендкович: НАТО вытолкнет афганских беженцев в Молдову и Украину
07:30В Молдове вспоминают жертв блокады Ленинграда
07:00Самый точный прогноз погоды: по-летнему тепло
00:03Погодные рекорды Молдовы 8 сентября
ВчераРазвеян миф о главном признаке болезни Альцгеймера
ВчераАфганистан: законы шариата и соблюдение международных договоров
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро дешевеют
ВчераДаниил Медведев прошел в полуфинал US Open
ВчераПремьер Греции считает необходимой вакцинацию от COVID детей с 12 лет
ВчераСохранит ли Молдова здравый смысл в отношениях с Россией
ВчераВОЗ: мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом
ВчераДвоих молдавских альпинистов в горах Грузии найти пока не удалось
ВчераЛеонков: чем Центральной Азии грозит взятие Панджшера
ВчераИгорь Додон: Молдова фактически присоединилась к антироссийским санкциям