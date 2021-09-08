https://ru.sputnik.md/20210908/v-shveytsarii-pri-poseschenii-restoranov-i-muzeev-budut-obyazatelny-covid-sertifikaty-44593885.html

В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты

В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты

COVID-сертификаты будут требовать в барах Швейцарии

2021-09-08T23:15+0300

2021-09-08T23:15+0300

2021-09-08T23:15+0300

коронавирус

в мире

швейцария

сертификат

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Швейцарии с 13 сентября посетителей музеев, а также внутренних помещений баров и ресторанов обяжут предъявлять сертификат, подтверждающий, что они вакцинировались от COVID-19, перенесли это заболевание или имеют отрицательный результат теста, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.Согласно заявлению Федерального совета (правительства) Швейцарии, указанная мера будет действовать до 24 января 2022 года, но может быть отменена в случае улучшения ситуации с коронавирусом.Сообщается, что COVD-сертификаты будут обязательными для посетителей музеев, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов или казино. Со следующего понедельника COVID-сертификат также будет необходим для посещения мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и частных событиях, например, свадьбах.По последним данным Федерального офиса здравоохранения Швейцарии, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 802 тысяч человек, свыше 10,5 тысячи скончались.

https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html

https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html

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в мире, швейцария, сертификат