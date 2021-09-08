https://ru.sputnik.md/20210908/v-shveytsarii-pri-poseschenii-restoranov-i-muzeev-budut-obyazatelny-covid-sertifikaty-44593885.html
В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
COVID-сертификаты будут требовать в барах Швейцарии
2021-09-08T23:15+0300
2021-09-08T23:15+0300
2021-09-08T23:15+0300
коронавирус
в мире
швейцария
сертификат
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Швейцарии с 13 сентября посетителей музеев, а также внутренних помещений баров и ресторанов обяжут предъявлять сертификат, подтверждающий, что они вакцинировались от COVID-19, перенесли это заболевание или имеют отрицательный результат теста, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.Согласно заявлению Федерального совета (правительства) Швейцарии, указанная мера будет действовать до 24 января 2022 года, но может быть отменена в случае улучшения ситуации с коронавирусом.Сообщается, что COVD-сертификаты будут обязательными для посетителей музеев, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов или казино. Со следующего понедельника COVID-сертификат также будет необходим для посещения мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и частных событиях, например, свадьбах.По последним данным Федерального офиса здравоохранения Швейцарии, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 802 тысяч человек, свыше 10,5 тысячи скончались.
https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html
https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html
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в мире, швейцария, сертификат
В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
Правительство страны заявило, что при улучшении ситуации с коронавирусом меру могут отменить.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.
В Швейцарии с 13 сентября посетителей музеев, а также внутренних помещений баров и ресторанов обяжут предъявлять сертификат, подтверждающий, что они вакцинировались от COVID-19, перенесли это заболевание или имеют отрицательный результат теста, передает РИА Новости
со ссылкой на правительство страны.
Согласно заявлению Федерального совета (правительства) Швейцарии, указанная мера будет действовать до 24 января 2022 года, но может быть отменена в случае улучшения ситуации с коронавирусом.
"С понедельника, 13 сентября 2021 года, в ресторанах, культурных и развлекательных заведениях, а также на мероприятиях в помещениях действует требование о наличии COVID-сертификата. Сертификат также может использоваться работодателями в рамках мер защиты. Это решение принято Федеральным советом на заседании 8 сентября 2021 года в ответ на сохраняющуюся напряженную ситуацию в больницах", - говорится в заявлении.
Сообщается, что COVD-сертификаты будут обязательными для посетителей музеев, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов или казино. Со следующего понедельника COVID-сертификат также будет необходим для посещения мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и частных событиях, например, свадьбах.
"Лица, у которых не окажется сертификата в помещениях и на мероприятиях, требующих его предъявления, могут быть оштрафованы на 100 франков (108 долларов – ред.). Учреждения и организаторы мероприятий, не соблюдающие требование о сертификате, могут быть оштрафованы или даже закрыты. Ответственность за контроль лежит на кантонах", - сообщили в правительстве.
По последним данным Федерального офиса здравоохранения Швейцарии, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 802 тысяч человек, свыше 10,5 тысячи скончались.