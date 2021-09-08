Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210908/v-shveytsarii-pri-poseschenii-restoranov-i-muzeev-budut-obyazatelny-covid-sertifikaty-44593885.html
В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
COVID-сертификаты будут требовать в барах Швейцарии
2021-09-08T23:15+0300
2021-09-08T23:15+0300
коронавирус
в мире
швейцария
сертификат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ddebb905f638d7895095ff80a03e9e07.jpg
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Швейцарии с 13 сентября посетителей музеев, а также внутренних помещений баров и ресторанов обяжут предъявлять сертификат, подтверждающий, что они вакцинировались от COVID-19, перенесли это заболевание или имеют отрицательный результат теста, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.Согласно заявлению Федерального совета (правительства) Швейцарии, указанная мера будет действовать до 24 января 2022 года, но может быть отменена в случае улучшения ситуации с коронавирусом.Сообщается, что COVD-сертификаты будут обязательными для посетителей музеев, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов или казино. Со следующего понедельника COVID-сертификат также будет необходим для посещения мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и частных событиях, например, свадьбах.По последним данным Федерального офиса здравоохранения Швейцарии, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 802 тысяч человек, свыше 10,5 тысячи скончались.
https://ru.sputnik.md/20210904/kuda-puskayut-s-moldavskim-covid-sertifikatom-midei-obnovilo-informatsiyu-44486175.html
https://ru.sputnik.md/20210827/evrokomissiya-raportuet-sotnyakh-millionov-es-covid-sertifikatov-44296077.html
швейцария
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730288_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aa50b8ea87d75589c3ebb3bf23693c37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, швейцария, сертификат

В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты

23:15 08.09.2021
23
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© ANDREAS SOLARO
Правительство страны заявило, что при улучшении ситуации с коронавирусом меру могут отменить.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Швейцарии с 13 сентября посетителей музеев, а также внутренних помещений баров и ресторанов обяжут предъявлять сертификат, подтверждающий, что они вакцинировались от COVID-19, перенесли это заболевание или имеют отрицательный результат теста, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.
Электронный сертификат вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 04.09.2021
Коронавирус
Куда пускают с молдавским COVID-сертификатом: МИДЕИ обновило информацию
4 сентября, 15:01
1045
Согласно заявлению Федерального совета (правительства) Швейцарии, указанная мера будет действовать до 24 января 2022 года, но может быть отменена в случае улучшения ситуации с коронавирусом.

"С понедельника, 13 сентября 2021 года, в ресторанах, культурных и развлекательных заведениях, а также на мероприятиях в помещениях действует требование о наличии COVID-сертификата. Сертификат также может использоваться работодателями в рамках мер защиты. Это решение принято Федеральным советом на заседании 8 сентября 2021 года в ответ на сохраняющуюся напряженную ситуацию в больницах", - говорится в заявлении.

Сообщается, что COVD-сертификаты будут обязательными для посетителей музеев, зоопарков, фитнес-центров, крытых бассейнов, аквапарков, бильярдных залов или казино. Со следующего понедельника COVID-сертификат также будет необходим для посещения мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Речь идет о театрах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и частных событиях, например, свадьбах.
"Лица, у которых не окажется сертификата в помещениях и на мероприятиях, требующих его предъявления, могут быть оштрафованы на 100 франков (108 долларов – ред.). Учреждения и организаторы мероприятий, не соблюдающие требование о сертификате, могут быть оштрафованы или даже закрыты. Ответственность за контроль лежит на кантонах", - сообщили в правительстве.
По последним данным Федерального офиса здравоохранения Швейцарии, с начала пандемии в стране коронавирусом заболели более 802 тысяч человек, свыше 10,5 тысячи скончались.
Green Pass коронавирусный сертификат - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
Коронавирус
Еврокомиссия рапортует о сотнях миллионов выпущенных в ЕС COVID-сертификатах
27 августа, 14:37
245
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:15В Швейцарии при посещении ресторанов и музеев будут обязательны COVID-сертификаты
22:38Чтобы не вырубили: в Бристоле десятки женщин вышли замуж за деревья
22:10В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19
22:00Курс валют на четверг: все основные валюты упадут в цене
21:50Китай предоставит Афганистану продовольствие и вакцины
21:30Президент Молдовы встретилась с главой МИД Греции
21:20Молдова и Греция подписали соглашение о соцобеспечении
21:00В Молдове откроют еще семь ракетных пунктов
20:33Экономист: не повысить пенсии в Молдове было бы аморально
20:02Союз журналистов РФ присудил премию "Солидарность" главреду Baltnews Андрею Старикову
19:32Взрыв газа в Ногинске: без вести пропали шесть человек
19:00Кадровые чистки в Молдове: новые назначения и отставки
18:55В каком состоянии находятся торговые отношения между Молдовой и Россией
18:25В Молдове создадут единый реестр госуслуг
17:59Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:45Деятельность НАЦ будет под парламентским контролем
17:35Наполовину пуст: в Европе разразился газовый кризис
17:05Начальник Главного штаба Нацармии Игорь Горган отправлен в отставку
16:50Генпрокуратура предложила разработать стратегию возвращения украденных денег
16:33Путин - главе Евросовета: ЕC проводит дискриминационную политику по Крыму