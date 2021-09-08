https://ru.sputnik.md/20210908/v-slovakii-detey-ot-5-let-nachnut-privivat-ot-covid-19-44594711.html

В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19

В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19

В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19

2021-09-08T22:10+0300

2021-09-08T22:10+0300

2021-09-08T22:10+0300

коронавирус

в мире

словакия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Словакии с четверга начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет, об этом сообщил в среду после заседания правительства глава минздрава Владимир Лендварский, передает РИА Новости.До сих пор в вакцинации в Словакии участвовали дети в возрасте от 12 лет и старше.Днем ранее премьер Словакии Эдуард Хегер объявил о том, что в ближайшее время в республике начнут делать третьи прививки для тех, у кого после второй прививки вакциной mRNA прошло более 8 месяцев.За последние сутки в Словакии зарегистрировали 417 новых больных коронавирусом, один человек скончался. Всего за время пандемии в стране умерли 12 553 человека.В настоящее время госпитализированы 126 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 15 находятся в реанимации, а 13 – на аппаратуре ИВЛ. Более 90% из них не имеют прививок от коронавируса.Первую прививку в 5-миллионной Словакии получили 2,39 миллиона человек, полностью вакцинированы 2,25 миллиона человек.

https://ru.sputnik.md/20210907/premer-gretsii-schitaet-neobkhodimoy-vaktsinatsiyu-ot-covid-detey-ot-12-let-44562586.html

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в мире, словакия, вакцинация