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В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19
В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19
В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19
2021-09-08T22:10+0300
2021-09-08T22:10+0300
коронавирус
в мире
словакия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Словакии с четверга начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет, об этом сообщил в среду после заседания правительства глава минздрава Владимир Лендварский, передает РИА Новости.До сих пор в вакцинации в Словакии участвовали дети в возрасте от 12 лет и старше.Днем ранее премьер Словакии Эдуард Хегер объявил о том, что в ближайшее время в республике начнут делать третьи прививки для тех, у кого после второй прививки вакциной mRNA прошло более 8 месяцев.За последние сутки в Словакии зарегистрировали 417 новых больных коронавирусом, один человек скончался. Всего за время пандемии в стране умерли 12 553 человека.В настоящее время госпитализированы 126 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 15 находятся в реанимации, а 13 – на аппаратуре ИВЛ. Более 90% из них не имеют прививок от коронавируса.Первую прививку в 5-миллионной Словакии получили 2,39 миллиона человек, полностью вакцинированы 2,25 миллиона человек.
https://ru.sputnik.md/20210907/premer-gretsii-schitaet-neobkhodimoy-vaktsinatsiyu-ot-covid-detey-ot-12-let-44562586.html
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в мире, словакия, вакцинация

В Словакии детей от 5 лет начнут прививать от COVID-19

22:10 08.09.2021
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВакцинация против коронавируса
Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
До настоящего времени в стране прививали детей от 12 лет.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В Словакии с четверга начинается вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 12 лет, об этом сообщил в среду после заседания правительства глава минздрава Владимир Лендварский, передает РИА Новости.
"С четверга начинается вакцинация детей в возрасте от 5 до 12 лет. Будет она сугубо добровольной, по пожеланию родителей. Кроме того, свое согласие на прививки для того или иного ребенка должен дать его врач-педиатр", - уточнил министр.
До сих пор в вакцинации в Словакии участвовали дети в возрасте от 12 лет и старше.
Днем ранее премьер Словакии Эдуард Хегер объявил о том, что в ближайшее время в республике начнут делать третьи прививки для тех, у кого после второй прививки вакциной mRNA прошло более 8 месяцев.
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За последние сутки в Словакии зарегистрировали 417 новых больных коронавирусом, один человек скончался. Всего за время пандемии в стране умерли 12 553 человека.
В настоящее время госпитализированы 126 пациентов с подтвержденным COVID-19, из них 15 находятся в реанимации, а 13 – на аппаратуре ИВЛ. Более 90% из них не имеют прививок от коронавируса.
Первую прививку в 5-миллионной Словакии получили 2,39 миллиона человек, полностью вакцинированы 2,25 миллиона человек.
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