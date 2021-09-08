https://ru.sputnik.md/20210908/vrachi-simptom-koronavirus-44576496.html

Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса

Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса

При появлении грозного симптома необходимо обратиться за медицинской помощью. 08.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-08T09:22+0300

2021-09-08T09:22+0300

2021-09-08T10:04+0300

коронавирус

симптом

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Одышка является одним из наиболее опасных признаков COVID-19. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщила для РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - сказала Пшеничная.Также специалист добавила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.

https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html

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симптом