https://ru.sputnik.md/20210908/vrachi-simptom-koronavirus-44576496.html
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
При появлении грозного симптома необходимо обратиться за медицинской помощью. 08.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-08T09:22+0300
2021-09-08T09:22+0300
2021-09-08T10:04+0300
коронавирус
симптом
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Одышка является одним из наиболее опасных признаков COVID-19. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщила для РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - сказала Пшеничная.Также специалист добавила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html
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симптом
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
09:22 08.09.2021 (обновлено: 10:04 08.09.2021)
При появлении грозного симптома необходимо обратиться за медицинской помощью.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik.
Одышка является одним из наиболее опасных признаков COVID-19. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщила для РИА Новости
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - сказала Пшеничная.
Также специалист добавила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.