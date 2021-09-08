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Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса
При появлении грозного симптома необходимо обратиться за медицинской помощью. 08.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-08T09:22+0300
2021-09-08T10:04+0300
коронавирус
симптом
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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Одышка является одним из наиболее опасных признаков COVID-19. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщила для РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - сказала Пшеничная.Также специалист добавила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
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симптом

Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса

09:22 08.09.2021 (обновлено: 10:04 08.09.2021)
220
© Sputnik / Moscow Healthcare Department / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Moscow Healthcare Department
/
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При появлении грозного симптома необходимо обратиться за медицинской помощью.
КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Одышка является одним из наиболее опасных признаков COVID-19. При ее появлении необходимо незамедлительно обратиться к врачу, сообщила для РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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"Самый грозный симптом – появление на фоне респираторных симптомов одышки. В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", - сказала Пшеничная.
Также специалист добавила, что в целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
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