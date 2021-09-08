https://ru.sputnik.md/20210908/vysokh-li-dnestr-navsegda-i-kuda-katyatsya-tseny-na-kvartiry-v-kishineve-44565541.html
Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о странностях на рынке недвижимости, о судьбе главной водной артерии Молдовы, и обсуждаем опасные... 08.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-08T08:30+0300
2021-09-08T08:30+0300
2021-09-08T08:30+0300
радио
экология
днестр
болезни
недвижимость
утро на sputnik’e
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44576622_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_6098a375fce25149e7a631d39a94ec26.jpg
В Молдове цены на квартиры за последнее время выросли резко и значительно - почти на 20% после 12 лет спада, что вызывает вопросы не только у граждан, но и у экономистов. А также – пандемия коронавируса, к сожалению, не "отменила" существование других грозных инфекционных заболеваний. Что сейчас с ними в нашей стране?И о том, почему молдавский интернет заполнили фотографии высыхающего Днестра. Обо всем этом расскажут - Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт, Илья Тромбицкий, эколог и Галина Кирьякова, врач-инфекционист.
днестр
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/08/44576622_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8f5ba423935788a6e0019d0bdb9f3be9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
экология, днестр, болезни, недвижимость, утро на sputnik’e, видео
Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о странностях на рынке недвижимости, о судьбе главной водной артерии Молдовы, и обсуждаем опасные инфекции.
В Молдове цены на квартиры за последнее время выросли резко и значительно - почти на 20% после 12 лет спада, что вызывает вопросы не только у граждан, но и у экономистов.
А также – пандемия коронавируса, к сожалению, не "отменила" существование других грозных инфекционных заболеваний. Что сейчас с ними в нашей стране?
И о том, почему молдавский интернет заполнили фотографии высыхающего Днестра. Обо всем этом расскажут - Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт, Илья Тромбицкий, эколог и Галина Кирьякова, врач-инфекционист.