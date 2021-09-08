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Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о странностях на рынке недвижимости, о судьбе главной водной артерии Молдовы, и обсуждаем опасные... 08.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-08T08:30+0300
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В Молдове цены на квартиры за последнее время выросли резко и значительно - почти на 20% после 12 лет спада, что вызывает вопросы не только у граждан, но и у экономистов. А также – пандемия коронавируса, к сожалению, не "отменила" существование других грозных инфекционных заболеваний. Что сейчас с ними в нашей стране?И о том, почему молдавский интернет заполнили фотографии высыхающего Днестра. Обо всем этом расскажут - Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт, Илья Тромбицкий, эколог и Галина Кирьякова, врач-инфекционист.
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экология, днестр, болезни, недвижимость, утро на sputnik’e, видео

Высох ли Днестр навсегда и куда катятся цены на квартиры в Кишиневе

08:30 08.09.2021
185
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" говорим о странностях на рынке недвижимости, о судьбе главной водной артерии Молдовы, и обсуждаем опасные инфекции.
В Молдове цены на квартиры за последнее время выросли резко и значительно - почти на 20% после 12 лет спада, что вызывает вопросы не только у граждан, но и у экономистов.
А также – пандемия коронавируса, к сожалению, не "отменила" существование других грозных инфекционных заболеваний. Что сейчас с ними в нашей стране?
И о том, почему молдавский интернет заполнили фотографии высыхающего Днестра. Обо всем этом расскажут - Вячеслав Ионицэ, экономический эксперт, Илья Тромбицкий, эколог и Галина Кирьякова, врач-инфекционист.
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