https://ru.sputnik.md/20210908/vzryv-gaza-v-noginske-bez-vesti-propali-shest-chelovek-44596666.html

Взрыв газа в Ногинске: без вести пропали шесть человек

Взрыв газа в Ногинске: без вести пропали шесть человек

В Ногинске из-за взрыва газа без вести пропали шесть человек

2021-09-08T19:32+0300

2021-09-08T19:32+0300

2021-09-08T19:42+0300

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КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. Шесть человек пропали без вести после взрыва газа в жилом доме в Ногинске, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.По его словам, это жильцы смежных квартир в строении 9а на улице 28 Июня, где обрушились второй и третий этажи, а также частично четвертый.Инцидент произошел около семи утра. Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, по основной версии, в здании произошла утечка бытового газа. В результате взрыва повреждены 24 квартиры.По данным СК, два человека погибли. Еще 17 пострадали, из них госпитализировали шестерых, в том числе двоих детей. Из здания эвакуировали более 170 человек. По информации экстренных служб региона, под завалами могут находиться еще трое.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ru.sputnik.md/20210908/podrobnosti-vzryv-podmoskove-pogibli-dva-cheloveka-44579020.html

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в мире, взрыв, подмосковье