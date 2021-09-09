https://ru.sputnik.md/20210909/bezpalko-moldova-dolzhna-stat-komfortnoy-dlya-zhiteley-pridnestrovya-44584859.html
Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
Эксперт оценил запрет Украины автомобильных номеров Приднестровья и отметил, как молдавское руководство может умиротворить жителей Приднестровья.
2021-09-09T09:00+0300
2021-09-09T09:00+0300
2021-09-09T09:00+0300
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Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
"Я расцениваю это как неприкрытое давление, причем давление с двух сторон – со стороны Кишинева и Киева, и рассматриваю его негативно. Если мирным путем и благожелательностью хотят завоевать доверие жителей Приднестровья, то зачем в таком случае их блокировать, лишая возможности ездить в Одесскую область – наиболее близкую и связанную с Приднестровской Молдавской Республикой экономически?", - задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Безпалько допустил, что молдавское руководство может предпринимать определенные меры, но они неэффективны и лишь порождают еще большую напряженность с Приднестровьем. Подобного рода меры будут только сильнее озлоблять людей, как против Украины, так и против Молдовы.Чтобы граждане Приднестровья, продолжил Безпалько, наоборот воспринимали бы Молдову, как очень комфортное место, куда хочется переехать и жить, с которым хочется связать свою жизнь и получить гражданство."Но поскольку молдавское руководство, договорившись с украинским, выступает как определенного рода инструмент блокады Приднестровья – у жителей возникают ровно противоположные чувства", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья
Эксперт оценил запрет Украины автомобильных номеров Приднестровья и отметил, как молдавское руководство может умиротворить жителей Приднестровья.
"Я расцениваю это как неприкрытое давление, причем давление с двух сторон – со стороны Кишинева и Киева, и рассматриваю его негативно. Если мирным путем и благожелательностью хотят завоевать доверие жителей Приднестровья, то зачем в таком случае их блокировать, лишая возможности ездить в Одесскую область – наиболее близкую и связанную с Приднестровской Молдавской Республикой экономически?", - задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Безпалько допустил, что молдавское руководство может предпринимать определенные меры, но они неэффективны и лишь порождают еще большую напряженность с Приднестровьем. Подобного рода меры будут только сильнее озлоблять людей, как против Украины, так и против Молдовы.
"Это никак не способствует разрешению конфликта. Сейчас он заморожен, но когда-то находился в горячей военной фазе, и для определенных сил всегда существует искушение вернуть конфликт в его горячую фазу. На месте молдавского руководства, я сейчас бы предпринимал все меры для того, чтобы максимально умиротворить жителей Приднестровья, создав для них самые благоприятные условия", - рассказал эксперт.
Чтобы граждане Приднестровья, продолжил Безпалько, наоборот воспринимали бы Молдову, как очень комфортное место, куда хочется переехать и жить, с которым хочется связать свою жизнь и получить гражданство.
"Но поскольку молдавское руководство, договорившись с украинским, выступает как определенного рода инструмент блокады Приднестровья – у жителей возникают ровно противоположные чувства", - заключил собеседник.