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Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья

Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья

Эксперт оценил запрет Украины автомобильных номеров Приднестровья и отметил, как молдавское руководство может умиротворить жителей Приднестровья.

2021-09-09T09:00+0300

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Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья Безпалько: Молдова должна стать комфортной для жителей Приднестровья

"Я расцениваю это как неприкрытое давление, причем давление с двух сторон – со стороны Кишинева и Киева, и рассматриваю его негативно. Если мирным путем и благожелательностью хотят завоевать доверие жителей Приднестровья, то зачем в таком случае их блокировать, лишая возможности ездить в Одесскую область – наиболее близкую и связанную с Приднестровской Молдавской Республикой экономически?", - задал вопрос в эфире студии Sputnik Молдова член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.Безпалько допустил, что молдавское руководство может предпринимать определенные меры, но они неэффективны и лишь порождают еще большую напряженность с Приднестровьем. Подобного рода меры будут только сильнее озлоблять людей, как против Украины, так и против Молдовы.Чтобы граждане Приднестровья, продолжил Безпалько, наоборот воспринимали бы Молдову, как очень комфортное место, куда хочется переехать и жить, с которым хочется связать свою жизнь и получить гражданство."Но поскольку молдавское руководство, договорившись с украинским, выступает как определенного рода инструмент блокады Приднестровья – у жителей возникают ровно противоположные чувства", - заключил собеседник.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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