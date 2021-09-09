https://ru.sputnik.md/20210909/briks-prizval-vse-storony-v-afganistane-vozderzhatsya-ot-nasiliya-44626541.html

БРИКС призвал все стороны в Афганистане воздержаться от насилия

БРИКС призвал все стороны в Афганистане воздержаться от насилия

БРИКС призвал все стороны в Афганистане воздержаться от насилия

2021-09-09T21:35+0300

2021-09-09T21:35+0300

2021-09-09T21:35+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) призывает все стороны в Афганистане воздержаться от насилия, говорится в заявлении по итогам саммита лидеров стран объединения, передает РИА Новости.Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы* заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.*Движение "Талибан" запрещено в РФ как террористическое

https://ru.sputnik.md/20210907/afganistan-zakony-shariata-i-soblyudenie-mezhdunarodnykh-dogovorov-44572016.html

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