https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html

Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи

Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи

Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до пяти человек

2021-09-09T09:20+0300

2021-09-09T09:20+0300

2021-09-09T10:08+0300

россия

взрыв

газ

жертвы

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Как минимум семь человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье. В четверг утром тела еще двух погибших были обнаружены под завалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Погибли семь человек, в том числе девочка-подросток; еще 17 пострадали, шестеро находятся в больнице.Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В Ногинске объявили трехдневный траур.

https://ru.sputnik.md/20210908/vzryv-gaza-v-noginske-bez-vesti-propali-shest-chelovek-44596666.html

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взрыв, газ, жертвы