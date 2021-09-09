https://ru.sputnik.md/20210909/chislo-pogibshikh-vzryv-gaz-noginsk-pyati-chelovek-44605525.html
Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи
Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи
Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до пяти человек
2021-09-09T09:20+0300
2021-09-09T09:20+0300
2021-09-09T10:08+0300
россия
взрыв
газ
жертвы
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Как минимум семь человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье. В четверг утром тела еще двух погибших были обнаружены под завалами, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Погибли семь человек, в том числе девочка-подросток; еще 17 пострадали, шестеро находятся в больнице.Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.В Ногинске объявили трехдневный траур.
https://ru.sputnik.md/20210908/vzryv-gaza-v-noginske-bez-vesti-propali-shest-chelovek-44596666.html
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взрыв, газ, жертвы
Число погибших после взрыва газа в Ногинске выросло до семи
09:20 09.09.2021 (обновлено: 10:08 09.09.2021)
Предполагается, что причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Как минимум семь человек погибли при взрыве газа в жилом доме в Подмосковье. В четверг утром тела еще двух погибших были обнаружены под завалами, рассказал РИА Новости
представитель экстренных служб.
В среду около семи утра в доме 9а на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушились второй и третий этажи и частично четвертый. Погибли семь человек, в том числе девочка-подросток; еще 17 пострадали, шестеро находятся в больнице.
Из здания эвакуировали более 170 жильцов. По предварительным данным, причиной случившегося стала утечка бытового газа в квартире, где проживала многодетная семья.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В Ногинске объявили трехдневный траур.