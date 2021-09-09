https://ru.sputnik.md/20210909/covid-19-moldova-44626137.html

COVID-19 в Молдове: число смертей растет

COVID-19 в Молдове: число смертей растет

Сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове 9 сентября

2021-09-09T18:35+0300

2021-09-09T18:35+0300

2021-09-09T18:35+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 731 новый случай инфицирования COVID-19, из которых 591 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в четверг.Отмечено 12 случаев импорта инфекции: по четыре - из Италии, три - из Румынии и по одному - из Болгарии, Чехии, Германии, Черногории и Португалии. Общее число случаев заражения в стране достигло 273 056.У медработников выявили восемь случаев инфицирования коронавирусом: у семи медсестер и одного сотрудника вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5935 тестов.Всего в больницах находится 1331 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 127 (из них 15 подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 642 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 261 150.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 12 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6466.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый". Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне. Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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в молдове, молдова, минздрав, статистика