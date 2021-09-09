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Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту
Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту
Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту
2021-09-09T17:15+0300
2021-09-09T17:15+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте в четверг утвердили проект, устанавливающий новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.Проект поддержали 55 депутатов. Проект касается оценки деятельности Национальной комиссии по финансовому рынку, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению апелляций, Совета по аудиовизуальным средствам и Национального агентства по регулированию в энергетике.Основные положения касаются контроля и санкций в отношении руководителей перечисленных структур в случае ненадлежащего выполнения делегированных задач в соответствии с законодательством или осуществления недобросовестной деятельности. Меры предусматривают и увольнение с должности.Как отметили авторы проекта, предоставление парламенту права увольнять членов автономных органов государственной власти после заслушивания ежегодных отчетов о деятельности означает, что руководство этих органов подотчетно законодательному форуму.
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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в молдове, молдова, парламент

Депутаты смогут увольнять руководителей структур, подконтрольных парламенту

17:15 09.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Руководители подконтрольных парламенту структур будут обязаны отчитываться перед депутатами.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В парламенте в четверг утвердили проект, устанавливающий новые механизмы контроля и применения санкций в отношении руководителей государственных органов, находящихся под парламентским контролем.
Проект поддержали 55 депутатов.
Проект касается оценки деятельности Национальной комиссии по финансовому рынку, Совета по конкуренции, Национального агентства по рассмотрению апелляций, Совета по аудиовизуальным средствам и Национального агентства по регулированию в энергетике.
Основные положения касаются контроля и санкций в отношении руководителей перечисленных структур в случае ненадлежащего выполнения делегированных задач в соответствии с законодательством или осуществления недобросовестной деятельности. Меры предусматривают и увольнение с должности.
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Как отметили авторы проекта, предоставление парламенту права увольнять членов автономных органов государственной власти после заслушивания ежегодных отчетов о деятельности означает, что руководство этих органов подотчетно законодательному форуму.
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