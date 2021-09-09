https://ru.sputnik.md/20210909/dety-12-let--test-vezd-turtsia-44614968.html
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
2021-09-09T13:09+0300
2021-09-09T13:09+0300
2021-09-09T13:09+0300
коронавирус
турция
тест
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Власти Турции смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет. Теперь детям не нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщило МВД республики.Ранее невакцинированным туристам старше шести лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее двух недель до планируемого въезда в Турцию, передает РИА Новости."Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест", - говорится в сообщении МВД Турции.
https://ru.sputnik.md/20210820/turtsia-uzhestocenie-pravila-neprivitye-grazhdane-44079165.html
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турция, тест
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
До недавних пор всем детям необходимо было сделать ПЦР-тест на COVID-19.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Власти Турции смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет. Теперь детям не нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщило МВД республики.
Ранее невакцинированным туристам старше шести лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее двух недель до планируемого въезда в Турцию, передает РИА Новости
.
"Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест", - говорится в сообщении МВД Турции.