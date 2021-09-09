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Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию
2021-09-09T13:09+0300
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коронавирус
турция
тест
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Власти Турции смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет. Теперь детям не нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщило МВД республики.Ранее невакцинированным туристам старше шести лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее двух недель до планируемого въезда в Турцию, передает РИА Новости."Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест", - говорится в сообщении МВД Турции.
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турция, тест

Детям до 12 лет больше не нужен тест для въезда в Турцию

13:09 09.09.2021
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© Sputnik / Margarita ZorinaМечеть Айя-София в Стамбуле
Мечеть Айя-София в Стамбуле - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Margarita Zorina
До недавних пор всем детям необходимо было сделать ПЦР-тест на COVID-19.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Власти Турции смягчили условия въезда в страну детей младше 12 лет. Теперь детям не нужен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сообщило МВД республики.
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Ранее невакцинированным туристам старше шести лет при въезде в Турцию требовалась справка об отрицательном результате ПЦР-теста не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или справка о перенесенном заболевании за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19 достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее двух недель до планируемого въезда в Турцию, передает РИА Новости.
"Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию освобождаются от требования предоставить сертификат о вакцинации или ПЦР-тест", - говорится в сообщении МВД Турции.
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