https://ru.sputnik.md/20210909/ekspert-ne-isklyuchayu-zakrytiya-granits-v-sluchae-rosta-zarazheniy-44627757.html

Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"

Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"

В Молдове не исключают закрытия границ в случае роста заражений ковидом

2021-09-09T18:25+0300

2021-09-09T18:25+0300

2021-09-09T18:29+0300

коронавирус

в молдове

чрезвычайное положение

система здравоохранения

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове с 10 сентября по 31 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко в четверг после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). По ее словам, решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавируса и резким ростом заражений в районах страны.Токарчук убеждена, что одним из главных факторов, обусловивших ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, стала человеческая беспечность."В Молдове очень низкий уровень вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Наши люди не просто расслабились, но складывается впечатление, что очень многие в молдавском обществе попросту отрицают наличие пандемии и опасности коронавируса. Почему так происходит – у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, некоторые люди считают, что они, простите, бессмертные", – говорит эксперт.Еще хуже, по мнению Токарчук, другое – возможности молдавской системы здравоохранения далеко не безграничны.По мнению эксперта, нельзя исключать, что в случае экспоненциального роста количества случаев заражения ковидом, роста количество госпитализаций и тяжелых больных медицинская система республики не выдержит нагрузки.Ее вывод: единственное, что мы сейчас можем сделать – не допустить, чтобы этот лимит в 4000 коек (которые требуют кислородных аппаратов, врачей и медсестер) был превышен.Специалист не исключает также и нового локдауна, закрытия границ в случае лавинообразного роста заражений в Молдове.Чтобы избежать самого пессимистичного сценария, нужно держать "передаваемость" вируса под контролем, а значит, нынешнее ужесточение ограничений – оправданно, считает Токарчук.Напомним, начиная с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов.Это может быть сертификат о прохождении полной схемы вакцинации, который будет действительным лишь спустя 14 дней после прохождения иммунизации. Также это может быть отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), либо тест на антитела (48 часов). Все эти документы будут принимать в бумажном и электронном виде.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

https://ru.sputnik.md/20210726/vrach-obyasnil-pochemu-shtamm-delta-slozhnee-vylechit-43153603.html

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2021

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в молдове, чрезвычайное положение, система здравоохранения