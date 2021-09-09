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Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"
Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"
В Молдове не исключают закрытия границ в случае роста заражений ковидом
2021-09-09T18:25+0300
2021-09-09T18:29+0300
коронавирус
в молдове
чрезвычайное положение
система здравоохранения
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове с 10 сентября по 31 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко в четверг после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). По ее словам, решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавируса и резким ростом заражений в районах страны.Токарчук убеждена, что одним из главных факторов, обусловивших ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, стала человеческая беспечность."В Молдове очень низкий уровень вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Наши люди не просто расслабились, но складывается впечатление, что очень многие в молдавском обществе попросту отрицают наличие пандемии и опасности коронавируса. Почему так происходит – у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, некоторые люди считают, что они, простите, бессмертные", – говорит эксперт.Еще хуже, по мнению Токарчук, другое – возможности молдавской системы здравоохранения далеко не безграничны.По мнению эксперта, нельзя исключать, что в случае экспоненциального роста количества случаев заражения ковидом, роста количество госпитализаций и тяжелых больных медицинская система республики не выдержит нагрузки.Ее вывод: единственное, что мы сейчас можем сделать – не допустить, чтобы этот лимит в 4000 коек (которые требуют кислородных аппаратов, врачей и медсестер) был превышен.Специалист не исключает также и нового локдауна, закрытия границ в случае лавинообразного роста заражений в Молдове.Чтобы избежать самого пессимистичного сценария, нужно держать "передаваемость" вируса под контролем, а значит, нынешнее ужесточение ограничений – оправданно, считает Токарчук.Напомним, начиная с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов.Это может быть сертификат о прохождении полной схемы вакцинации, который будет действительным лишь спустя 14 дней после прохождения иммунизации. Также это может быть отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), либо тест на антитела (48 часов). Все эти документы будут принимать в бумажном и электронном виде.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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в молдове, чрезвычайное положение, система здравоохранения

Эксперт: "Не исключаю закрытия границ в случае роста заражений"

18:25 09.09.2021 (обновлено: 18:29 09.09.2021)
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"Дельта" в последние дни распространяется с такой скоростью, что способен в итоге обрушить молдавскую систему здравоохранения, считает Алла Токарчук.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Молдове с 10 сентября по 31 октября вводится чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко в четверг после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ). По ее словам, решение вызвано значительным увеличением количества новых случаев коронавируса и резким ростом заражений в районах страны.

"Молдова перешла условный порог "красной зоны" еще неделю назад, когда стало очевидным, что темпы заражения коронавирусом в стране вновь начали возрастать ежедневно, – говорит в интервью Sputnik Молдова эксперт в сфере общественного здоровья Алла Токарчук. Объявленное сегодня ужесточение антиковидных мер – это и сигнал, и ответ на быстро ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в республике. Мы сейчас должны быть предельно внимательными и собранными, поскольку штамм "дельта" очень заразный".

Токарчук убеждена, что одним из главных факторов, обусловивших ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, стала человеческая беспечность.
"В Молдове очень низкий уровень вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. Наши люди не просто расслабились, но складывается впечатление, что очень многие в молдавском обществе попросту отрицают наличие пандемии и опасности коронавируса. Почему так происходит – у меня нет ответа на этот вопрос. Возможно, некоторые люди считают, что они, простите, бессмертные", – говорит эксперт.
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Еще хуже, по мнению Токарчук, другое – возможности молдавской системы здравоохранения далеко не безграничны.
По мнению эксперта, нельзя исключать, что в случае экспоненциального роста количества случаев заражения ковидом, роста количество госпитализаций и тяжелых больных медицинская система республики не выдержит нагрузки.

"Мы помним по предыдущим пикам пандемии в Молдове, что предел количества ковидных больных по всем больницам страны – 4000 человек. Других резервов у нас просто нет. А на данный момент в республике госпитализировано уже более тысячи пациентов – то есть фактически треть ковидного коечного фонда уже занята", – сообщила Токарчук.

Ее вывод: единственное, что мы сейчас можем сделать – не допустить, чтобы этот лимит в 4000 коек (которые требуют кислородных аппаратов, врачей и медсестер) был превышен.
Специалист не исключает также и нового локдауна, закрытия границ в случае лавинообразного роста заражений в Молдове.
Чтобы избежать самого пессимистичного сценария, нужно держать "передаваемость" вируса под контролем, а значит, нынешнее ужесточение ограничений – оправданно, считает Токарчук.
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Напомним, начиная с 11 сентября граждане старше 18 лет смогут посещать общественные мероприятия лишь при предоставлении определенных документов.
Это может быть сертификат о прохождении полной схемы вакцинации, который будет действительным лишь спустя 14 дней после прохождения иммунизации. Также это может быть отрицательный результат теста на коронавирус (72 часа), либо тест на антитела (48 часов). Все эти документы будут принимать в бумажном и электронном виде.
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