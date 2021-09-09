https://ru.sputnik.md/20210909/eto-uznaet-kazhdyy-passazhir-zachem-karabinery-kishineva-vyshli-ostanovki-44628850.html

Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки

Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки

Зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки общественного транспорта, смотрите на видео

2021-09-09T18:27+0300

2021-09-09T18:27+0300

2021-09-09T18:30+0300

видео

в молдове

полиция

проверки

общественный транспорт

карабинеры

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Восемь часов в день на остановках общественного транспорта – именно столько времени там находятся сотрудники Генерального инспектората карабинеров. Правоохранители проверяют, соблюдают ли граждане меры по борьбе с коронавирусом. Карабинеры не только обращают внимание на необходимость носить маску в общественном транспорте, но и предписывают гражданам соблюдать масочный режим в целом. Дело это не из самых простых, потому что не все следуют требованиям властей.

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2021

Крина Баля https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

Крина Баля https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

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Крина Баля https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/02/31526984_0:0:960:960_100x100_80_0_0_fb6094d7b355126c79c5e11ca997dba0.jpg

в молдове, полиция, проверки, общественный транспорт, карабинеры, видео