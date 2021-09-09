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Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки
Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки
Зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки общественного транспорта, смотрите на видео
2021-09-09T18:27+0300
2021-09-09T18:30+0300
видео
в молдове
полиция
проверки
общественный транспорт
карабинеры
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Восемь часов в день на остановках общественного транспорта – именно столько времени там находятся сотрудники Генерального инспектората карабинеров. Правоохранители проверяют, соблюдают ли граждане меры по борьбе с коронавирусом. Карабинеры не только обращают внимание на необходимость носить маску в общественном транспорте, но и предписывают гражданам соблюдать масочный режим в целом. Дело это не из самых простых, потому что не все следуют требованиям властей.
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Крина Баля
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в молдове, полиция, проверки, общественный транспорт, карабинеры, видео

Это узнает каждый пассажир: зачем карабинеры Кишинева вышли на остановки

18:27 09.09.2021 (обновлено: 18:30 09.09.2021)
445
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Крина Баля - Sputnik Молдова
Крина Баля
Все материалы
Смотрите видео Sputnik Молдова, как карабинеры проверяют соблюдение масочного режима на остановках общественного транспорта.
Восемь часов в день на остановках общественного транспорта – именно столько времени там находятся сотрудники Генерального инспектората карабинеров.
Правоохранители проверяют, соблюдают ли граждане меры по борьбе с коронавирусом. Карабинеры не только обращают внимание на необходимость носить маску в общественном транспорте, но и предписывают гражданам соблюдать масочный режим в целом. Дело это не из самых простых, потому что не все следуют требованиям властей.
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