https://ru.sputnik.md/20210909/g20-sputnik-luchshee-sredstvo-profilaktika-covid-19-44610835.html

В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19

В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19

В странах G20 назвали "Спутник V" лучшим средством профилактики COVID-19

2021-09-09T15:17+0300

2021-09-09T15:17+0300

2021-09-09T15:17+0300

коронавирус

вакцина

g20

спутник v

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Министры здравоохранения на встрече G20 называли российскую вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19, передает РИА Новости. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.Встреча министров здравоохранения "Группы двадцати" прошла 5 сентября."За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.Он отметил, что за время пандемии на рынке появилось более 1,2 тысячи медицинских изделий. Мурашко отметил, что за столь короткий промежуток времени такого еще не было.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ru.sputnik.md/20210907/priznaniye-vaktsina-44561722.html

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вакцина, g20, спутник v