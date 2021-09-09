https://ru.sputnik.md/20210909/gori-gruzii-tela-dva-alpinista-44608260.html
В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов
В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов
Грузинские спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванети
2021-09-09T10:41+0300
2021-09-09T10:41+0300
2021-09-09T12:29+0300
общество
грузия
тела
альпинист
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванетии, передает Sputnik Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Предполагается, что это альпинисты из Молдовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они выходили на связь 28 августа.Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет Пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не было возможности.К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.
https://ru.sputnik.md/20210907/dvoikh-moldavskikh-alpinistov-v-gorakh-gruzii-nayti-poka-ne-udalos-44573195.html
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грузия, тела, альпинист
В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов
10:41 09.09.2021 (обновлено: 12:29 09.09.2021)
Предполагается, что это пропавшие ранее граждане Молдовы.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik.
Грузинские спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванетии, передает Sputnik Грузия
со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Предполагается, что это альпинисты из Молдовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они выходили на связь 28 августа.
Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет Пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не было возможности.
К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.