https://ru.sputnik.md/20210909/gori-gruzii-tela-dva-alpinista-44608260.html

В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов

В горах Грузии обнаружены тела двух альпинистов

Грузинские спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванети

2021-09-09T10:41+0300

2021-09-09T10:41+0300

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общество

грузия

тела

альпинист

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Грузинские спасатели обнаружили тела двух альпинистов, погибших при восхождении на вершину Ушба в Сванетии, передает Sputnik Грузия со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Предполагается, что это альпинисты из Молдовы, которые пропали во время восхождения на Ушбу. В последний раз они выходили на связь 28 августа.Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа спасатели передвигались в горах пешком. Подключить вертолет Пограничной полиции к поисковой операции из-за непогоды не было возможности.К этому времени тела доставлены в Местию. Проводятся соответствующие процедуры.

https://ru.sputnik.md/20210907/dvoikh-moldavskikh-alpinistov-v-gorakh-gruzii-nayti-poka-ne-udalos-44573195.html

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грузия, тела, альпинист