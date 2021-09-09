https://ru.sputnik.md/20210909/grazhdanin-moldovy-pogib-dtp-na-trasse-italiy-44616955.html

Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии

Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии

Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии

2021-09-09T14:19+0300

2021-09-09T14:19+0300

2021-09-09T14:19+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. На одной из трасс в Италии произошло серьезное ДТП, в котором погиб гражданин Молдовы. Как сообщает итальянская пресса, все произошло в городе Брешия. "Мужчина из Молдовы был раздавлен в кабине грузовика, которым он управлял, после столкновения с другой машиной," - говорится в сообщении местных СМИ. Известно, что погибший проживал в городе Падуя. По предварительной информации, молдавский водитель не заметил впереди другую машину и не затормозил. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В результате столкновения получили травмы еще два человека.

https://ru.sputnik.md/20210908/smertelnoe-dtp--stefan-vode-44578399.html

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в мире, молдова, италия, дтп