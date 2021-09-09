https://ru.sputnik.md/20210909/grazhdanin-moldovy-pogib-dtp-na-trasse-italiy-44616955.html
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
2021-09-09T14:19+0300
2021-09-09T14:19+0300
2021-09-09T14:19+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. На одной из трасс в Италии произошло серьезное ДТП, в котором погиб гражданин Молдовы. Как сообщает итальянская пресса, все произошло в городе Брешия. "Мужчина из Молдовы был раздавлен в кабине грузовика, которым он управлял, после столкновения с другой машиной," - говорится в сообщении местных СМИ. Известно, что погибший проживал в городе Падуя. По предварительной информации, молдавский водитель не заметил впереди другую машину и не затормозил. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В результате столкновения получили травмы еще два человека.
https://ru.sputnik.md/20210908/smertelnoe-dtp--stefan-vode-44578399.html
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Марина Гончарук
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в мире, молдова, италия, дтп
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
Ужасная авария случилась в итальянском городе Брешия.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. На одной из трасс в Италии произошло серьезное ДТП, в котором погиб гражданин Молдовы.
Как сообщает итальянская пресса, все произошло в городе Брешия.
"Мужчина из Молдовы был раздавлен в кабине грузовика, которым он управлял, после столкновения с другой машиной," - говорится в сообщении местных СМИ.
Известно, что погибший проживал в городе Падуя.
По предварительной информации, молдавский водитель не заметил впереди другую машину и не затормозил.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В результате столкновения получили травмы еще два человека.