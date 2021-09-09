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Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии
2021-09-09T14:19+0300
2021-09-09T14:19+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. На одной из трасс в Италии произошло серьезное ДТП, в котором погиб гражданин Молдовы. Как сообщает итальянская пресса, все произошло в городе Брешия. "Мужчина из Молдовы был раздавлен в кабине грузовика, которым он управлял, после столкновения с другой машиной," - говорится в сообщении местных СМИ. Известно, что погибший проживал в городе Падуя. По предварительной информации, молдавский водитель не заметил впереди другую машину и не затормозил. На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В результате столкновения получили травмы еще два человека.
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Марина Гончарук
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в мире, молдова, италия, дтп

Гражданин Молдовы погиб в ДТП на трассе в Италии

14:19 09.09.2021
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© Photo : Vigili del FuocoUn moldovean a murit într-un grav accident în Italia
Un moldovean a murit într-un grav accident în Italia - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Photo : Vigili del Fuoco
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Ужасная авария случилась в итальянском городе Брешия.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. На одной из трасс в Италии произошло серьезное ДТП, в котором погиб гражданин Молдовы.
Как сообщает итальянская пресса, все произошло в городе Брешия.
"Мужчина из Молдовы был раздавлен в кабине грузовика, которым он управлял, после столкновения с другой машиной," - говорится в сообщении местных СМИ.
Известно, что погибший проживал в городе Падуя.
ДТП в Штефан-Водэ - Sputnik Молдова, 1920, 08.09.2021
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ДТП в Штефан-Водэ с участием машины Погранполиции: погиб гражданин России
Вчера, 10:39
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По предварительной информации, молдавский водитель не заметил впереди другую машину и не затормозил.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада скорой помощи. В результате столкновения получили травмы еще два человека.
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