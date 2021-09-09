https://ru.sputnik.md/20210909/grosu-zasedanii-spetskomissii-ogranicheniyakh-44611503.html

Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия

Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия

Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия

2021-09-09T11:59+0300

2021-09-09T11:59+0300

2021-09-09T12:09+0300

коронавирус

в молдове

молдова

игорь гросу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43672526_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_1e963265aece9cb33552bbe6154f8c82.jpg

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В четверг состоится новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы установить новые меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире программы на одном из телеканалов. По словам Гросу, на данный момент нет повода для расслабления, поэтому меры нужно применять по всем направлениям. "Должны быть более строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает меры анти-COVID. Это также и полиция, с присутствием в общественных местах, на остановках общественного транспорта, на мероприятиях", - пояснил спикер. В то же время он высказал мнение, что нужны более строгие ограничения в заведениях и на мероприятиях, где употребляют алкоголь. Как считает Гросу, именно на таких мероприятиях граждане становятся менее ответственными в отношении мер анти-COVID.Также Гросу полагает, что для вакцинированных граждан или имеющих отрицательный результат теста нужно добавить преимущества, например, открытый доступ в заведения, а для не имеющих эти документы - сделать ограничения. Однако при этом Гросу считает, что страна больше не может позволить себе таких ограничений, как в прошлом году. "Мы не можем позволить себе ограничительные меры, как в прошлом году. Мы не можем остановить экономику, закрыть заведения, но можем ввести правила, которые сделают ответственнее представителей частного сектора и их клиентов", - уточнил председатель парламента. Позднее стало известно, что заседание комиссии в четверг в обед, после чего в 16.00 глава Минздрава Алла Немеренко проведет брифинг. Напомним, с начала пандемии в Молдове зарегистрировано более 272 тысяч заражений коронавирусом, из них в 260 508 случаях граждане вылечились. Скончалось на фоне осложнений 6466 человек.

https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html

https://ru.sputnik.md/20210908/kishinev-covid-19-na-sobytiyakh-ogranicheniya-44583368.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

в молдове, молдова, игорь гросу