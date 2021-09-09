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Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия
Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия
Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия
2021-09-09T11:59+0300
2021-09-09T12:09+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В четверг состоится новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы установить новые меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире программы на одном из телеканалов. По словам Гросу, на данный момент нет повода для расслабления, поэтому меры нужно применять по всем направлениям. "Должны быть более строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает меры анти-COVID. Это также и полиция, с присутствием в общественных местах, на остановках общественного транспорта, на мероприятиях", - пояснил спикер. В то же время он высказал мнение, что нужны более строгие ограничения в заведениях и на мероприятиях, где употребляют алкоголь. Как считает Гросу, именно на таких мероприятиях граждане становятся менее ответственными в отношении мер анти-COVID.Также Гросу полагает, что для вакцинированных граждан или имеющих отрицательный результат теста нужно добавить преимущества, например, открытый доступ в заведения, а для не имеющих эти документы - сделать ограничения. Однако при этом Гросу считает, что страна больше не может позволить себе таких ограничений, как в прошлом году. "Мы не можем позволить себе ограничительные меры, как в прошлом году. Мы не можем остановить экономику, закрыть заведения, но можем ввести правила, которые сделают ответственнее представителей частного сектора и их клиентов", - уточнил председатель парламента. Позднее стало известно, что заседание комиссии в четверг в обед, после чего в 16.00 глава Минздрава Алла Немеренко проведет брифинг. Напомним, с начала пандемии в Молдове зарегистрировано более 272 тысяч заражений коронавирусом, из них в 260 508 случаях граждане вылечились. Скончалось на фоне осложнений 6466 человек.
https://ru.sputnik.md/20210908/moldove-skonchalis-shest-chelovek-privitykh-ot-koronavirusa-44585880.html
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Марина Гончарук
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в молдове, молдова, игорь гросу

Гросу объявил о наказаниях для нарушителей мер анти-COVID: что решит комиссия

11:59 09.09.2021 (обновлено: 12:09 09.09.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
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В Молдове введут более строгие ограничения в связи с ростом количества новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. В четверг состоится новое заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы установить новые меры борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в эфире программы на одном из телеканалов.
По словам Гросу, на данный момент нет повода для расслабления, поэтому меры нужно применять по всем направлениям.
"Должны быть более строгие меры в отношении тех, кто не соблюдает меры анти-COVID. Это также и полиция, с присутствием в общественных местах, на остановках общественного транспорта, на мероприятиях", - пояснил спикер.
В то же время он высказал мнение, что нужны более строгие ограничения в заведениях и на мероприятиях, где употребляют алкоголь. Как считает Гросу, именно на таких мероприятиях граждане становятся менее ответственными в отношении мер анти-COVID.

"Убежден, что во время мероприятий, где пьют алкоголь, растет количество тех, кто автоматически считает себя вакцинированным от природы и неприкасаемым для любого вируса. Именно там должны быть более строгие ограничения", - пояснил Гросу.

Также Гросу полагает, что для вакцинированных граждан или имеющих отрицательный результат теста нужно добавить преимущества, например, открытый доступ в заведения, а для не имеющих эти документы - сделать ограничения.
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Однако при этом Гросу считает, что страна больше не может позволить себе таких ограничений, как в прошлом году.
"Мы не можем позволить себе ограничительные меры, как в прошлом году. Мы не можем остановить экономику, закрыть заведения, но можем ввести правила, которые сделают ответственнее представителей частного сектора и их клиентов", - уточнил председатель парламента.
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Позднее стало известно, что заседание комиссии в четверг в обед, после чего в 16.00 глава Минздрава Алла Немеренко проведет брифинг.
Напомним, с начала пандемии в Молдове зарегистрировано более 272 тысяч заражений коронавирусом, из них в 260 508 случаях граждане вылечились. Скончалось на фоне осложнений 6466 человек.
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