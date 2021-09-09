https://ru.sputnik.md/20210909/kakuyu-taktiku-vyberet-prezident-moldovy-maia-sandu-otnosheniyakh-s-rossiey-44634545.html

Какую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией

Какую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией

Как будет выстраивать президент Молдовы Майя Санду отношения с Российской Федерацией

2021-09-09T21:19+0300

2021-09-09T21:19+0300

2021-09-09T21:19+0300

радио

в молдове

россия

румыния

майя санду

европейский союз

президент молдовы

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Молдова в процессе геополитических водоворотов в мире – небольшому государству сложно во всеуслышание проявить свой голос, сделать так, чтобы к национальным позициям прислушивались. О геополитических процессах в мире, о том, каким будет накал страстей в верхах власти в самой республике, об отношениях Кишинева и Москвы поговорили с экспертом Института гуманитарно-политических исследований Российской Федерации Владимиром Брутером.Свое мнение он объясняет тем, что "Запад еще не определился с тем, чего он хочет от нынешней Молдовы". Это, как полагает эксперт, пока открытый момент, а открыт он еще и потому, что в Германии будет меняться власть.

россия

румыния

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, россия, румыния, майя санду, европейский союз, президент молдовы, видео