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Какую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией
Какую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией
Как будет выстраивать президент Молдовы Майя Санду отношения с Российской Федерацией
2021-09-09T21:19+0300
2021-09-09T21:19+0300
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майя санду
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Молдова в процессе геополитических водоворотов в мире – небольшому государству сложно во всеуслышание проявить свой голос, сделать так, чтобы к национальным позициям прислушивались. О геополитических процессах в мире, о том, каким будет накал страстей в верхах власти в самой республике, об отношениях Кишинева и Москвы поговорили с экспертом Института гуманитарно-политических исследований Российской Федерации Владимиром Брутером.Свое мнение он объясняет тем, что "Запад еще не определился с тем, чего он хочет от нынешней Молдовы". Это, как полагает эксперт, пока открытый момент, а открыт он еще и потому, что в Германии будет меняться власть.
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Алена Матвеева
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в молдове, россия, румыния, майя санду, европейский союз, президент молдовы, видео

Какую тактику выберет президент Молдовы Майя Санду в отношениях с Россией

21:19 09.09.2021
211
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Политический аналитик прокомментировал положение Молдовы в геополитических процессах.
Молдова в процессе геополитических водоворотов в мире – небольшому государству сложно во всеуслышание проявить свой голос, сделать так, чтобы к национальным позициям прислушивались.
О геополитических процессах в мире, о том, каким будет накал страстей в верхах власти в самой республике, об отношениях Кишинева и Москвы поговорили с экспертом Института гуманитарно-политических исследований Российской Федерации Владимиром Брутером.
"В России официально заявляли, что готовы работать с любым молдавским правительством, и никакой идиосинкразии перед новой властью республики в Москве нет. Вопрос в том, как себя будет вести молдавская власть, а она в этом смысле зависима от Запада. Во-вторых, она зависима от ожиданий той части, которая за нее голосовала. Поэтому говорить о том, что Молдова сможет проводить в нынешнем виде прагматичную политику по отношению к России – это излишний оптимизм", – считает Брутер.
Свое мнение он объясняет тем, что "Запад еще не определился с тем, чего он хочет от нынешней Молдовы". Это, как полагает эксперт, пока открытый момент, а открыт он еще и потому, что в Германии будет меняться власть.
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