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В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт

В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт

В Кишиневе перекроют улицу из центральных улиц: как будет ездить транспорт

2021-09-09T09:59+0300

2021-09-09T09:59+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Некоторые участки улицы Александру чел Бун в Кишиневе будут перекрыты, сообщили в примэрии столицы.Так, участок Александру чел Бун от улицы Болгарской до Армянской перекроют до 24 сентября.Другой отрезок Александру чел Бун – от Армянской до Василе Александри – закроют с 9 сентября по 17 октября."Мероприятие было предпринято для проведения работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей", - говорится в сообщении администрации города.Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Водителей призывают заранее планировать маршрут поездки, чтобы объезжать указанную зону, где ведутся ремонтные работы.

https://ru.sputnik.md/20210814/remont-creanga-ceban-srok-zaversheniya-rabot-43905071.html

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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог, ион чебан