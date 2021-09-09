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В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт
В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт
В Кишиневе перекроют улицу из центральных улиц: как будет ездить транспорт
2021-09-09T09:59+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Некоторые участки улицы Александру чел Бун в Кишиневе будут перекрыты, сообщили в примэрии столицы.Так, участок Александру чел Бун от улицы Болгарской до Армянской перекроют до 24 сентября.Другой отрезок Александру чел Бун – от Армянской до Василе Александри – закроют с 9 сентября по 17 октября."Мероприятие было предпринято для проведения работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей", - говорится в сообщении администрации города.Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:Водителей призывают заранее планировать маршрут поездки, чтобы объезжать указанную зону, где ведутся ремонтные работы.
https://ru.sputnik.md/20210814/remont-creanga-ceban-srok-zaversheniya-rabot-43905071.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, ремонт дорог, ион чебан

В Кишиневе перекроют одну из центральных улиц: как будет ездить транспорт

09:59 09.09.2021 (обновлено: 10:36 09.09.2021)
252
© Sputnik / Mihai CarausРемонт дороги улица Ион Крянгэ
Ремонт дороги улица Ион Крянгэ - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Из-за ремонтных дорог поменяется маршрут нескольких микроавтобусов.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Некоторые участки улицы Александру чел Бун в Кишиневе будут перекрыты, сообщили в примэрии столицы.
Так, участок Александру чел Бун от улицы Болгарской до Армянской перекроют до 24 сентября.
Другой отрезок Александру чел Бун – от Армянской до Василе Александри – закроют с 9 сентября по 17 октября.
"Мероприятие было предпринято для проведения работ по восстановлению внешнего водопровода и канализационных сетей", - говорится в сообщении администрации города.
Ремонт на улице И.Крянгэ в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 14.08.2021
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Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:
Микроавтобусы № 103, 108, 171, 174 и 188 будут ездить с проспекта Д. Кантемир по улицам Измаил, Митрополит Варлаам, М. Эминеску, Александру чел Бун и далее по маршруту.
Микроавтобусы № 130, 132, 134, 148 и 162 будут ездить с улицы Болгарской по улицам Кожокарилор, А. Хышдеу, В. Александри, Александру чел Бун и далее по маршруту.
Водителей призывают заранее планировать маршрут поездки, чтобы объезжать указанную зону, где ведутся ремонтные работы.
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