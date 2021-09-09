https://ru.sputnik.md/20210909/kishineve-otremontirovali-68-detsadov-44609078.html

В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов

В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов

В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов

2021-09-09T11:03+0300

2021-09-09T11:03+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Кишиневе из 88 дошкольных учреждений Кишинева, где в этом году был организован ремонт, в 68 работы уже закончены, а еще в 20 находятся на стадии завершения. Об этом сообщил в четверг примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, оставшиеся работы по ремонту детских садов касаются внешнего обустройства: игровых павильонов и прилегающей территории. Как подчеркнул Чебан, на ремонт 88 детских садов Кишинева было выделено около 26 миллионов леев, а на открытие новых групп в 14 учреждениях - 15 миллионов леев.Кроме того, как добавил градоначальник, здание теоретического лицея Pro Succes в секторе Ботаника отремонтировано на 23%, и на этой неделе будет опубликовано объявление о процедуре закупки для ремонта здания гимназии №6 в этом же секторе. Другие учреждения ремонтируются в рамках проекта по энергоэффективности.

https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html

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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан