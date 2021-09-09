https://ru.sputnik.md/20210909/kishineve-otremontirovali-68-detsadov-44609078.html
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
2021-09-09T11:03+0300
2021-09-09T11:03+0300
2021-09-09T11:11+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
молдова
ион чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32088131_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_845f5225aa66d463f18a618af845c088.jpg
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Кишиневе из 88 дошкольных учреждений Кишинева, где в этом году был организован ремонт, в 68 работы уже закончены, а еще в 20 находятся на стадии завершения. Об этом сообщил в четверг примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, оставшиеся работы по ремонту детских садов касаются внешнего обустройства: игровых павильонов и прилегающей территории. Как подчеркнул Чебан, на ремонт 88 детских садов Кишинева было выделено около 26 миллионов леев, а на открытие новых групп в 14 учреждениях - 15 миллионов леев.Кроме того, как добавил градоначальник, здание теоретического лицея Pro Succes в секторе Ботаника отремонтировано на 23%, и на этой неделе будет опубликовано объявление о процедуре закупки для ремонта здания гимназии №6 в этом же секторе. Другие учреждения ремонтируются в рамках проекта по энергоэффективности.
https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32088131_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e2c531c594ee2aa2da866397e7ba2ac.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, ион чебан
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
11:03 09.09.2021 (обновлено: 11:11 09.09.2021)
С начала года в молдавской столице отремонтировали несколько десятков дошкольных учреждений.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Кишиневе из 88 дошкольных учреждений Кишинева, где в этом году был организован ремонт, в 68 работы уже закончены, а еще в 20 находятся на стадии завершения. Об этом сообщил в четверг примар Кишинева Ион Чебан.
По его данным, оставшиеся работы по ремонту детских садов касаются внешнего обустройства: игровых павильонов и прилегающей территории.
Что касается открытия новых групп в действующих детских садах, в четырех из 14 процесс завершен, а еще в десяти перепланировка выполнена на 70-80%. Все будет закончено в течение двух недель.
Как подчеркнул Чебан, на ремонт 88 детских садов Кишинева было выделено около 26 миллионов леев, а на открытие новых групп в 14 учреждениях - 15 миллионов леев.
Кроме того, как добавил градоначальник, здание теоретического лицея Pro Succes в секторе Ботаника отремонтировано на 23%, и на этой неделе будет опубликовано объявление о процедуре закупки для ремонта здания гимназии №6 в этом же секторе.
Другие учреждения ремонтируются в рамках проекта по энергоэффективности.