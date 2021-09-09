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В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов
2021-09-09T11:03+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Кишиневе из 88 дошкольных учреждений Кишинева, где в этом году был организован ремонт, в 68 работы уже закончены, а еще в 20 находятся на стадии завершения. Об этом сообщил в четверг примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, оставшиеся работы по ремонту детских садов касаются внешнего обустройства: игровых павильонов и прилегающей территории. Как подчеркнул Чебан, на ремонт 88 детских садов Кишинева было выделено около 26 миллионов леев, а на открытие новых групп в 14 учреждениях - 15 миллионов леев.Кроме того, как добавил градоначальник, здание теоретического лицея Pro Succes в секторе Ботаника отремонтировано на 23%, и на этой неделе будет опубликовано объявление о процедуре закупки для ремонта здания гимназии №6 в этом же секторе. Другие учреждения ремонтируются в рамках проекта по энергоэффективности.
https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html
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в молдове, кишинев, молдова, ион чебан

В Кишиневе с начала года отремонтировали 68 детсадов

11:03 09.09.2021 (обновлено: 11:11 09.09.2021)
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© Sputnik / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДетский сад
Детский сад - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Варвара Гертье
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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С начала года в молдавской столице отремонтировали несколько десятков дошкольных учреждений.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. В Кишиневе из 88 дошкольных учреждений Кишинева, где в этом году был организован ремонт, в 68 работы уже закончены, а еще в 20 находятся на стадии завершения. Об этом сообщил в четверг примар Кишинева Ион Чебан.
По его данным, оставшиеся работы по ремонту детских садов касаются внешнего обустройства: игровых павильонов и прилегающей территории.

Что касается открытия новых групп в действующих детских садах, в четырех из 14 процесс завершен, а еще в десяти перепланировка выполнена на 70-80%. Все будет закончено в течение двух недель.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Как подчеркнул Чебан, на ремонт 88 детских садов Кишинева было выделено около 26 миллионов леев, а на открытие новых групп в 14 учреждениях - 15 миллионов леев.
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Кроме того, как добавил градоначальник, здание теоретического лицея Pro Succes в секторе Ботаника отремонтировано на 23%, и на этой неделе будет опубликовано объявление о процедуре закупки для ремонта здания гимназии №6 в этом же секторе.
Другие учреждения ремонтируются в рамках проекта по энергоэффективности.
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