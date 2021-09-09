https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-moldove-vvedut-novye-ogranicheniya-44623783.html

Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава

Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава

Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава

2021-09-09T17:00+0300

2021-09-09T17:00+0300

2021-09-09T17:10+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Список новых мер и ограничений в Молдове в связи с распространением COVID-19 представят через пять дней, заявила глава Минздрава Алла Немеренко. "Министерство здравоохранения в течение пяти дней по согласованию с другими центральными органами власти обновит и представит Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения третью версию плана профилактики и борьбы с COVID-19, в котором самым главным будет прогнозируемость следующих действий комиссии на ближайшие недели и месяцы, которые мы считаем весьма опасными (в эпидемиологическом отношении - прим. ред.)", - заявила Немеренко.Напомним, в четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела чрезвычайное положение в области здравоохранения по всей стране.ЧП вступает в силу с 10 сентября и будет действовать до 30 октября.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко