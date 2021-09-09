https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-moldove-vvedut-novye-ogranicheniya-44623783.html
Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
2021-09-09T17:00+0300
2021-09-09T17:00+0300
2021-09-09T17:10+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Список новых мер и ограничений в Молдове в связи с распространением COVID-19 представят через пять дней, заявила глава Минздрава Алла Немеренко. "Министерство здравоохранения в течение пяти дней по согласованию с другими центральными органами власти обновит и представит Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения третью версию плана профилактики и борьбы с COVID-19, в котором самым главным будет прогнозируемость следующих действий комиссии на ближайшие недели и месяцы, которые мы считаем весьма опасными (в эпидемиологическом отношении - прим. ред.)", - заявила Немеренко.Напомним, в четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела чрезвычайное положение в области здравоохранения по всей стране.ЧП вступает в силу с 10 сентября и будет действовать до 30 октября.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко
Когда в Молдове введут новые ограничения: позиция главы Минздрава
17:00 09.09.2021 (обновлено: 17:10 09.09.2021)
Молдавские власти озвучат новые ограничения спустя несколько дней.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Список новых мер и ограничений в Молдове в связи с распространением COVID-19 представят через пять дней, заявила глава Минздрава Алла Немеренко.
"Министерство здравоохранения в течение пяти дней по согласованию с другими центральными органами власти обновит и представит Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения третью версию плана профилактики и борьбы с COVID-19, в котором самым главным будет прогнозируемость следующих действий комиссии на ближайшие недели и месяцы, которые мы считаем весьма опасными (в эпидемиологическом отношении - прим. ред.)", - заявила Немеренко.
Напомним, в четверг Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела чрезвычайное положение в области здравоохранения по всей стране.
ЧП вступает в силу с 10 сентября и будет действовать до 30 октября.