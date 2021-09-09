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Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА
Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА
Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины
2021-09-09T22:20+0300
2021-09-09T22:20+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Проходящие экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцины от коронавируса могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери, передает РИА Новости.В настоящее время на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.Кавалери отметил, что заявки на процедуру постепенной экспертизы были поданы в течение года.При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС."Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы", — пояснил он.ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&amp;Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
https://ru.sputnik.md/20210803/es-zhdet-otveta-ot-ema-po-revaktsinatsii-43521322.html
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в мире, россия, европейский союз, спутник v

Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА

22:20 09.09.2021
331
© AFP 2021 / MOHAMMED ABEDVaccinul Sputnik V
Vaccinul Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
Сейчас на рассмотрении ЕМА находятся пять вакцин от коронавируса.
КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Проходящие экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцины от коронавируса могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери, передает РИА Новости.
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В настоящее время на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
Кавалери отметил, что заявки на процедуру постепенной экспертизы были поданы в течение года.
"Идет обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего", — сказал он на пресс-конференции в Амстердаме.
При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС.
"Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы", — пояснил он.
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ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.
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