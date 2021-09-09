https://ru.sputnik.md/20210909/kogda-v-es-odobryat-sputnik-v-i-drugie-vaktsiny-otvet-ema-44621437.html

Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА

Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины: ответ ЕМА

Когда в ЕС одобрят "Спутник V" и другие вакцины

2021-09-09T22:20+0300

2021-09-09T22:20+0300

2021-09-09T22:20+0300

коронавирус

в мире

россия

европейский союз

спутник v

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КИШИНЕВ, 9 сен - Sputnik. Проходящие экспертизу в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцины от коронавируса могут одобрить к концу 2021-го или началу 2022 года, заявил представитель регулятора Марко Кавалери, передает РИА Новости.В настоящее время на рассмотрении ЕМА находятся пять препаратов: немецкий CureVac, американский NovaVax, китайский Sinovac, "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.Кавалери отметил, что заявки на процедуру постепенной экспертизы были поданы в течение года.При этом, по словам Кавалери, агентство пока не может озвучить конкретные даты регистрации "Спутника V" и китайской Sinovac в ЕС."Прошли достаточно конструктивные переговоры с компаниями, но нам необходима дополнительная информация, прежде чем мы сможем добиться прогресса в процедуре постепенной экспертизы", — пояснил он.ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против коронавируса западного производства: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna получили также авторизацию для вакцинации детей в возрасте от 12 до 16 лет.

https://ru.sputnik.md/20210803/es-zhdet-otveta-ot-ema-po-revaktsinatsii-43521322.html

https://ru.sputnik.md/20210907/voz-mir-vyshel-na-plato-po-zabolevaemosti-koronavirusom-44570602.html

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в мире, россия, европейский союз, спутник v