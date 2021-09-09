https://ru.sputnik.md/20210909/kurs-valyut-na-pyatnitsu-evro-i-dollar-prodolzhayut-padat-v-tsene-44634329.html

Курс валют на пятницу: евро и доллар продолжают падать в цене

Курс валют на пятницу: евро и доллар продолжают падать в цене

Курс валют на 10 сентября

2021-09-09T21:05+0300

2021-09-09T21:05+0300

2021-09-09T21:05+0300

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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, десятое сентября. Все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 20,7220 лея.Доллар упадет почти на пять банов и будет стоить в пятницу 17,5136 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то девятого сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6557 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1884 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html

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валюта, доллары сша, курс валют, евро