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Курс валют на пятницу: евро и доллар продолжают падать в цене
Курс валют на пятницу: евро и доллар продолжают падать в цене
Курс валют на 10 сентября
2021-09-09T21:05+0300
2021-09-09T21:05+0300
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КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, десятое сентября. Все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 20,7220 лея.Доллар упадет почти на пять банов и будет стоить в пятницу 17,5136 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то девятого сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6557 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1884 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210906/est-rost-natsbank-moldovy-rasskazal-naskolko-uvelichilis-valyutnye-rezervy-strany-44526184.html
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Александр Исаев
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валюта, доллары сша, курс валют, евро

Курс валют на пятницу: евро и доллар продолжают падать в цене

21:05 09.09.2021
161
© Sputnik / Miroslav RotariКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, десятое сентября. Все основные валюты подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет на три бана и закрепится на уровне 20,7220 лея.
Доллар упадет почти на пять банов и будет стоить в пятницу 17,5136 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.
Что касается остальных валют, то девятого сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2398 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6557 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1884 в пересчете на национальную валюту.
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